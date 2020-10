© Copyright : DR

Kiosque360. Placés en détention, des Marocains bloqués en Algérie dénoncent des conditions inhumaines. La société civile se mobilise pour leur rapatriement.

Le Forum marocain pour la citoyenneté et les droits de l’Homme tire la sonnette d’alarme pour alerter sur le calvaire des Marocains bloqués en Algérie, qui vivent une situation difficile, voire dramatique.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia relève ainsi, dans sa livraison du 9 octobre, que plus de 200 migrants marocains, aussi bien réguliers que irréguliers, se retrouvent aujourd’hui bloqués dans des centres d’hébergement et des centres de détention à Oran, Sidi Bel Abbès, Naâma, Annaba et la capitale Alger. Selon le Forum, ces Marocains, privés de leurs droits les plus élémentaires, vivent dans des conditions inhumaines à l’ère du covid-19.



Pour faire entendre sa voix, le Forum marocain pour la citoyenneté et les droits de l’Homme prévoit d’organiser des sit-in devant l’ambassade algérienne au Maroc et ses différents consulats au royaume. D’autres rassemblements seront organisés devant le siège du ministère des Affaires étrangères pour mettre fin au calvaire des Marocains bloqués en Algérie.



Les autorités algériennes avaient en effet placé des Marocains bloqués en Algérie, n’ayant pas bénéficié de l’opération de rapatriement, dans ses prisons. Une décision justifiée par le surpeuplement des centres d’hébergement.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia indique d’ailleurs que ces Marocains bloqués en Algérie sont majoritairement des artisans et des ouvriers qui se sont déplacés en Algérie pour le travail, mais qui se sont retrouvés bloqués chez le voisin de l’est, suite à la propagation du covid-19 et la fermeture des frontières, entre autres mesures restrictives décrétées par le président Abdelmadjid Tebboune.



Dans un communiqué, le Forum marocain pour la citoyenneté et les droits de l’Homme assure avoir écouté les doléances des détenus marocains en Algérie et leurs proches. Ces derniers déplorent les conditions inhumaines qu’ils vivent, face au mutisme des autorités marocaines. Le forum regrette ainsi “l’inaction du gouvernement concernant les Marocains bloqués en Algérie”, et ce, “en dépit des déclarations du ministre des Affaires étrangères, qualifiant le rapatriement de droit indiscutable, d'autant qu'ils sont faciles à rapatrier”.



Le forum, cité par Al Ahdath Al Maghribia, pointe du doigt “l’absence” du consul marocain en Algérie aux côtés des ressortissants marocains bloqués en Algérie, en vue de les “protéger et de veiller sur leurs conditions de vie, tout en leur épargnant les détentions arbitraires”.

La même source dénonce également les agissements des autorités algériennes concernant les détentions arbitraires, qui ne garantissent ni la dignité ni les droits de l’homme.



Selon Al Ahdath Al Maghribia, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a d’ailleurs appelé à une action urgente pour mettre fin à leur calvaire. Le ministre a également exhorté le consul marocain en Algérie à suivre de près la situation des ressortissants marocains restés dans le territoire algérien et à œuvrer pour leur libération.