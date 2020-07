© Copyright : DR

Les Marocains bloqués en Ethiopie après la fermeture des frontières en raison de la pandémie du Covid-19 entament leur retour dans le Royaume à partir de ce jeudi 23 juillet 2020, au soir.

Parmi les 31 ressortissants marocains, bloqués depuis près de quatre mois, un premier groupe est d'ores et déjà prêt à partir, après avoir reçu des résultats négatifs aux tests du Covid-19 exigé avant leur embarquement sur un vol à destination d'Istanbul, ville de transit, à partir de laquelle ils doivent regagner le Maroc à bord d'un vol affrété par Royal Air Maroc.

L’ambassadeur du Maroc accrédité en Ethiopie et à Djibouti, Nezha Alaoui M’Hamdi, qui a rencontré, hier soir, mercredi 22 juillet 2020 ces ressortissants marocains, à la veille de leur départ, leur a rappelé les actions entreprises par la représentation diplomatique du Royaume en leur faveur depuis la fermeture des frontières consécutive à la pandémie du coronavirus.

L’ambassade du Royaume à Addis-Abeba n’a en effet ménagé aucun effort pour apporter son soutien et son assistance aux Marocains bloqués en Ethiopie depuis quatre mois. L'ensemble des services de l’ambassade ont été mobilisés pour les accompagner au cours de leur séjour, a souligné Nezha Alaoui M’Hamdi.

En plus de l'hébergement dans un hôtel de la capitale d’un groupe parmi les 31 ressortissants marocains, cette représentation diplomatique a veillé aux conditions de leur séjour en Ethiopie sur les plans sociaux, personnel et médicaux, a indiqué la diplomate marocaine, qui a en outre tenu à saluer le travail accompli par les cadres et le personnel de l’ambassade.