Après l'apparition hier, samedi 25 juillet, d’un foyer de coronavirus dans une unité industrielle à Berrechid (200 cas positifs), les autorités sont, depuis, à pied d’oeuvre pour limiter la propagation du Covid-19. Voici comment.

A son tour, la ville de Berrechid n’a pas été épargnée par la propagation du Covid-19. Hier, samedi 25 juillet, un foyer de coronavirus y a été déclaré. Il s’agit d’une usine spécialisée dans le câblage électrique, et dans laquelle un total de 200 cas positifs ont jusqu'ici été signalés. Depuis, les autorités de la ville sont sur le pied de guerre pour limiter la propagation du virus.

Des patrouilles mixtes (composées d'agents de police et de représentants des autorités locales) sont déployées dans toute la cité pour veiller au respect des mesures sanitaires, comme le port obligatoire du masque et les règles de distanciation physique. Des barrières ont également été installées pour contrôler les accès aux avenues Cherchaouni et Brahim Roudani. Ceci, au même titre que les quartier L’Block et Yasmina.

Le nombre des cas positifs au niveau de l’usine susmentionnée est cependant appelé à augmenter, cette unité employant quelque 3.000 ouvriers et ouvrières.

Hier, samedi, le Maroc a été le théâtre d’une poussée record des cas de contamination au coronavirus. 811 nouveaux cas ont été confirmés dans le Royaume, du vendredi 24 au samedi 25 juillet. Les cas testés positifs s'élèvent au nombre de 19.650.

Le ministère de la Santé a recensé 6 décès, mais aussi 182 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel à 305 morts et 16.252 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc, le 2 mars 2020.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 1.106.568, ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 1.126.213.