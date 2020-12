© Copyright : DR

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le Maroc a enregistré une baisse importante du nombre de dons de sang, a indiqué le Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie (CNTSH), à l'occasion la journée nationale des donneurs de sang, célébrée chaque 5 décembre.

Le Centre rappelle que les besoins en produits sanguins persistent au cours de cette période de pandémie qui ne doit être un obstacle aux citoyens marocains pour accomplir le geste noble de don de sang, tout en respectant les mesures préventives, relève le CNTSH dans un communiqué parvenu samedi à la MAP, à l'occasion la journée nationale des donneurs de sang, célébrée le 5 décembre de chaque année.

Le Maroc a besoin quotidiennement de 1.000 dons pour pouvoir satisfaire les besoins des malades en poches de sang, fait savoir le centre relevant qu'au niveau national, le total des dons en 2019 était de 334.510, soit une augmentation de 4% par rapport à 2018 avec un plus de 13.174 dons. Une augmentation de 7% est également notée par rapport à l'objectif fixé en 2019 avec un plus de 24.184 dons.

Cette année, le Maroc est en cours d’atteindre le 1% qui est le pourcentage des dons par rapport à la population générale, et en 2019, ce pourcentage était de 0.99 %. La moyenne nationale des donneurs volontaires est de 93%, ce qui laisse près de 7% de dons comme dons de compensation, poursuit le Centre. A cet effet, le Centre encourage ses partenaires nationaux œuvrant dans le domaine de don de sang à participer en collaboration avec les centres de transfusion à l’élaboration d’un programme national de collectes de sang ciblant pour chaque région l’autosuffisance en produits sanguins.

Cette journée, célébrée cette année sous le slogan "Le don de sang est la responsabilité de tous", a pour but de sensibiliser aux besoins de sang et de produits sanguins sécurisés et de remercier les donneurs de sang volontaires de leurs dons qui contribuent à sauver des vies.