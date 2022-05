Covid-19 au Maroc: 67 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 301 cas actifs

Un soignant administre la troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19 dans un centre de vaccination à Azilal, le 24 janvier 2022.

© Copyright : MAP

Un décès, 67 nouveaux cas de contamination et 72 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 5 et 6 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 301, alors que plus de 6,27 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 4 cas de contamination. Le pays totalise 265.786 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.358 guérisons. En Tunisie, 519 nouveaux cas de contamination et 16 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.040.712 cas de contamination, dont 28.566 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 4 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.699 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.694 guérisons. Covid-19 au Maroc: ce que l'on sait sur l'efficacité du vaccin inactivé de Sinopharm, selon une étude Les Jeux asiatiques, grande compétition sportive qui devait se dérouler en septembre en Chine, ont été reportés à une date non précisée, a annoncé vendredi la télévision publique chinoise, en pleine flambée épidémique. La Chine fait actuellement face à un regain de cas de Covid-19 qui touche à des degrés divers plusieurs provinces. Les compétitions devaient se tenir à Hangzhou (est), à moins de 200 km au sud-ouest de Shanghai, ville de loin la plus touchée par la récente flambée épidémique et où la population est confinée depuis début avril. Dans un communiqué, le Conseil olympique d'Asie (COA) justifie la décision par «la situation sanitaire» en Chine. Le COA a par ailleurs annoncé l'annulation pure et simple des Jeux asiatiques de la jeunesse. Reportés une première fois, ils devaient se dérouler en décembre dans la ville chinoise de Shantou (sud). Des vaccins contre le coronavirus adaptés aux nouveaux variants pourraient être prêts dès l'automne prochain, a indiqué jeudi l'Agence européenne des médicaments (EMA). Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste Des fabricants développent actuellement des vaccins qui agissent spécifiquement contre le variant hautement contagieux Omicron. «Notre priorité est de faire approuver les vaccins modifiés d'ici septembre si possible, afin que nous soyons prêts pour de nouvelles campagnes de vaccination dans l'Union européenne à l'automne», a déclaré le directeur de l'EMA, Marco Cavaleri, lors d'une conférence de presse à Amsterdam. Il a expliqué que si l'approbation intervient juste après l'été, cela permettra aux fabricants de fixer la production pour le prochain cycle. L'agence américaine des médicaments (FDA) vient de limiter le vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson aux seuls adultes refusant d'être vaccinés avec Pfizer ou Moderna pour cause d'inquiétudes personnelles, ainsi qu'à ceux ne pouvant recevoir une injection de ces deux derniers vaccins pour des raisons médicales ou d'accès limité. La FDA a déclaré avoir pris cette décision à cause des risques de graves thromboses (formation de caillots sanguins) associés au vaccin de J&J. La FDA a recensé 60 cas confirmés de thromboses aux Etats-Unis, dont 9 décès. Un peu moins de 19 millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson ont été administrées dans le pays, soit environ 3% des doses injectées au total. Le pétrole sombre, le Covid-19 en Chine fait peser des inquiétudes sur la demande La pandémie a fait officiellement au moins 6.272.284 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.023.908), devant le Brésil (663.967), l'Inde (523.975) et la Russie (376.996). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi