Covid-19 au Maroc: 60 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 571 cas actifs

La campagne nationale de vaccination se poursuit dans des conditions sanitaires et organisationnelles optimales à Marrakech, avec l'adhésion des populations cibles à recevoir une troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19.

2 décès, 60 nouveaux cas de contamination et 62 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 22 et 23 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 571, alors que plus de 6,07 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 23 mars © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 11 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 1 décès et 9 guérisons. Le pays totalise 265.573 cas de contamination, dont 6.873 décès et 178.207 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 3 cas de contamination et 2 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.665 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.674 guérisons. Covid-19: la Chine confine une ville de 9 millions d'habitants Le Royaume-Uni rend hommage aux victimes de la pandémie de coronavirus mercredi, deux ans après le premier confinement, en pleine nouvelle flambée des cas. Une minute de silence a été observée à la mi-journée au Parlement écossais, ainsi que dans des collectivités locales, hôpitaux ou centres de vaccinations dans tout le pays. A l'occasion de cette journée de commémoration organisée par l'association caritative Marie Curie, des bâtiments s'illumineront en outre de jaune aux quatre coins du pays, dont le gratte-ciel londonien le Gherkin, la gare de Glasgow (Ecosse), la mairie de Belfast (Irlande du Nord) ou le Parlement gallois. Près de 164.000 personnes sont décédées au Royaume-Uni dans les 28 jours ayant suivi leur dépistage positif au Covid-19, l'un des pires bilans en Europe. La mairie de Shanghai a appelé au calme mercredi face au risque de «panique» provoqué par la montée des cas de Covid-19 dans la plus grande ville de Chine, où des stades sont convertis en centres de quarantaine. Plusieurs quartiers de la capitale économique chinoise sont d'ores et déjà placés sous confinement, mais nombre d'habitants redoutent une quarantaine généralisée et ont commencé à stocker de la nourriture. Covid-19: les contaminations en France continuent de progresser sur une semaine La Chine traverse depuis quelques jours sa plus grave flambée de Covid-19 depuis la vague initiale du début 2020, promptement enrayée par les autorités. Bousculé par la souche Omicron, le géant asiatique a fait état mercredi de plus de 5.000 nouveaux cas de contamination, un chiffre minime à l'échelle mondiale, mais considérable pour le pays qui suit officiellement une stratégie du zéro Covid. La Nouvelle-Zélande va assouplir ses restrictions sanitaires cette semaine après que le nombre de cas a atteint un pic, a déclaré mercredi la Première ministre, Jacinda Ardern, estimant la population largement immunisée. Jacinda Ardern a annoncé que les limites imposées sur les regroupements en plein air seraient supprimées vendredi, permettant aux manifestations sportives et aux concerts de se dérouler sans restrictions. Elle a ajouté que le pass vaccinal ne sera plus obligatoire à partir du 4 avril, et que la plupart des obligations de vaccination pour certaines catégories d'employés seront abandonnées. «A ce jour, plus de 500.000 cas de Covid-19 ont été signalés et les experts de la modélisation estiment qu'il y a probablement eu 1,7 million d'infections», a-t-elle déclaré, concédant que le Covid était là pour rester. Covid-19: les hôpitaux publics retrouvent une activité normale La pandémie a fait officiellement au moins 6.105.133 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (998.840), devant le Brésil (657.363), l'Inde (516.574) et la Russie (364.901). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune