© Copyright : Mufid Majnun / Unsplash

Aucun décès, 42 nouveaux cas de contamination et 111 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, ce dimanche 11 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 890, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté ne fait état 6 nouveaux cas de contamination, alors qu’aucun décès n’est à déplorer. Le pays totalise 271.146 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.596 guérisons.

En Tunisie, 10 nouveaux cas de contamination et un décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.145 cas de contamination, dont 29.269 décès et 1.133.982 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, aucun cas de contamination n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.421 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès et 62.424 guérisons.

La vague de Covid-19 «se propage rapidement» en Chine, a mis en garde dimanche un épidémiologiste conseiller du gouvernement, à la suite de la décision du gouvernement d'abandonner sa stratégie «zéro Covid».

Mercredi, les autorités sanitaires chinoises ont annoncé un assouplissement général des restrictions sanitaires, après des manifestations de colère, et aussi dans l'espoir de relancer la deuxième économie de la planète, asphyxiée par les restrictions.

Les magasins et les restaurants de Pékin étaient désertés dimanche alors que le pays attend un pic d'infections avec la fin des tests PCR systématiques et à grande échelle, la possibilité de s'isoler à domicile pour les cas bénins et asymptomatiques, et un recours plus limité aux confinements.

«Actuellement, l'épidémie en Chine (...) se propage rapidement, et dans de telles circonstances, quelle que soit la force de la prévention et du contrôle, il sera difficile de couper complètement la chaîne de transmission» du virus, a mis en garde Zhong, l'un des principaux conseillers du gouvernement depuis le début de la pandémie, dans un entretien aux médias d'Etat publié ce dimanche.

«Les sous-variants actuels d'Omicron... sont très contagieux... une personne peut transmettre à 22 personnes», a-t-il ajouté.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.658.265 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.109.725), devant le Brésil (690.906), l'Inde (530.658) et la Russie (392611).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.