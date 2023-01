Covid-19 au Maroc: 33 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 271 cas actifs

Femme portant un masque dans une rue de Tanger, le 14 juin 2020.

© Copyright : AFP

Aucun décès, 33 nouveaux cas de contamination et 43 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 12 et 13 janvier 2023. Les cas encore actifs s'élèvent à 271, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de neuf cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 271.277 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.678 guérisons. En Tunisie, 84 nouveaux cas de contamination et 2 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.729 cas de contamination, dont 29.288 décès et 1.134.539 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas de contamination n'a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.435 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Covid: plusieurs pays de l'UE «déconseillent» les voyages en Chine non indispensables Le port du masque ne sera plus obligatoire en Allemagne à partir du 2 février 2023 dans les transports de longue distance, trains et bus, compte tenu de l'accalmie de la situation sanitaire, a annoncé vendredi le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach. Les personnes vulnérables sont encouragées à continuer de porter des masques dans les transports «sur la base de la responsabilité personnelle et du volontariat», a poursuivi Karl Lauterbach à Berlin. «La maladie ne doit pas être minimisée», a-t-il prévenu. Selon la loi en vigueur sur la protection contre les infections, les masques FFP2 devaient rester obligatoires dans les bus et les trains longue distance jusqu'au 7 avril. Or, «la situation de l'infection s'est stabilisée», a-t-il expliqué, au regard d'un niveau d'immunité de la population désormais élevé. La situation dans les hôpitaux est quant à elle «tendue mais gérable». Au sein du gouvernement de coalition mené par le chancelier social-démocrate Olaf Scholz, le FDP, l'allié libéral qui détient le portefeuille des transports, avait fait pression au cours des dernières semaines pour abandonner l'exigence du port du masque sur les trains longue distance. Covid-19: le nouveau sous-variant en Afrique du Sud mais pas de «grande vague» Certaines régions ont comme la Bavière déjà levé l'obligation de masque dans les transports locaux et d'autres, la capitale Berlin notamment, s'apprêtent à le faire dans les semaines à venir. La pandémie a fait officiellement au moins 6.724.981 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.124.399), devant le Brésil (695.255), l'Inde (530.722) et la Russie (394.309). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami