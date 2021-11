Covid-19 au Maroc: 3 décès en 24 heures, 132 nouvelles contaminations et 3.508 cas actifs

Les centres de vaccination du Royaume, comme ici, dans un centre de Casablanca, ont été pris d'assaut après l'annonce de l'obligation de la présentation du pass vaccinal dans les administrations et les lieux publics, le jeudi 21 octobre 2021.

3 décès, 132 nouveaux cas de contamination, et 134 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 12 et 13 novembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 3.508, alors que plus de 22,38 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 140 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 5 décès et 81 guérisons. Le pays totalise 207.764 cas de contamination, dont 5.971 décès et 142.566 guérisons. En Tunisie, 82 nouveaux cas de contamination, 8 décès et 113 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 715.571 cas de contamination, dont 25.306 décès et 689.314 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 60 nouveaux cas de contaminations, 1 décès et 59 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 38.001 cas de contamination au Covid-19, dont 36.482 guérisons et 806 décès. Covid-19 au Maroc. Effets secondaires du vaccin et obligations du pass vaccinal: les précisions du Pr Ibrahimi La situation liée à l'épidémie de Covid-19 continue de se dégrader dans l'Union européenne et est considérée comme "très inquiétante" dans dix pays et "inquiétante" dans dix autres, a déclaré vendredi l'agence européenne chargée des maladies. "La situation épidémiologique dans l'UE est actuellement caractérisée par une hausse rapide et importante des cas et un taux de mortalité faible mais en lente hausse", résume le Centre européen de contrôle des maladies (ECDC). Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé la réintroduction d'une série de restrictions sanitaires, touchant notamment le secteur de la restauration, pour faire face à un nombre record de cas de Covid-19. Moins d'une semaine après avoir réintroduit des mesures contre le Covid-19, le gouvernement islandais a annoncé un nouveau durcissement de son dispositif, en vigueur dès minuit, face aux records de contaminations ces derniers jours. Le chancelier autrichien a annoncé un projet de confinement national des personnes non vaccinées ou ne disposant pas d'un certificat d'anticorps, l'Autriche enregistrant un nombre record de nouvelles contaminations par le Covid-19 sans préciser la date de l'entrée en vigueur de la mesure, qui doit d'abord recevoir l'aval du Parlement dimanche. Covid-19: l'OMS pour une vaccination plus ciblée alors que les cas flambent en Europe La limite du nombre de personnes aux rassemblements publics est abaissée de 500 à 50, la jauge dans les piscines et les salles de sport est désormais fixée à 75% de la capacité maximale et les horaires d'ouverture des bars, restaurants et discothèques sont écourtés d'une heure supplémentaire, avec une fermeture à 22H00. À compter de lundi, Berlin va interdire aux personnes non vaccinées l'accès notamment aux restaurants sans terrasse, aux bars, aux salles de sport et aux salons de coiffure face à la résurgence du Covid-19, a décidé mercredi le gouvernement régional. Avec 8.000 nouvelles infections par jour en moyenne, la Belgique retrouve un rythme de propagation du virus qui n'avait plus été atteint depuis un an. Les hospitalisations suivent la même tendance: il y a 2.000 patients Covid dans les hôpitaux belges, un niveau que le pays n'avait plus connu depuis mai. Les autorités sanitaires recommandent désormais une dose de rappel de vaccin pour tous, pas uniquement pour les plus de 65 ans et les soignants. Quelque 900.000 enfants américains âgés de 5 à 11 ans ont reçu leur première dose de vaccin Pfizer contre le Covid-19, depuis le lancement de la campagne pour cette tranche d'âge, il y a une semaine aux Etats-Unis. Il s'agit "d'un bon début", a estimé le coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison Blanche, Jeff Zients. Les Etats-Unis comptent 28 millions d'enfants entre 5 et 11 ans. La commission vaccinale allemande (STIKO) a recommandé de vacciner les moins de 30 ans avec le seul vaccin de Pfizer-BioNTech, face au risque de myocardite pour cette population provoqué par Moderna. Cette recommandation s'applique également aux femmes enceintes. Vidéo. Covid-19: voici pourquoi le test PCR restera obligatoire pour les voyageurs vaccinés en provenance de l’étranger Le marathon de Shanghai, programmé le 28 novembre, a été reporté, tout comme ceux de Pékin et Wuhan, le mois dernier, en raison d'un regain, limité, de l'épidémie de Covid-19 en Chine, ont annoncé ses organisateurs. Le nombre de contaminations dans le pays reste faible - 74 cas en moyenne sur les sept derniers jours, selon les chiffres officiels -, mais les autorités chinoises suivent une politique de zéro contamination à moins de trois mois de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pékin (4-20 février). La pandémie a fait plus de cinq millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (758.821), devant le Brésil (610.036), l'Inde (461.849), le Mexique (290.110) et la Russie (250.454). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi