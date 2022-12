Covid-19 au Maroc: 156 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 1.043 cas actifs

Un passager présente son pass vaccinal à son arrivée à l'aéroport Mohammed V, conformément aux mesures préventives en vigueur, le 7 février 2022, à Casablanca.

© Copyright : Yassine El Ayouchi / MAP

Aucun décès, 156 nouveaux cas de contamination et 183 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 8 et 9 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.043, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 7 cas de contamination, et aucun décès. Le pays totalise 271.135 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.591guérisons. En Tunisie, 10 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible qui ne souligne aucun décès. Le pays totalise 1.147.145 cas de contamination, dont 29.269 décès et 1.133.982 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas de contamination n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.421 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver La neuvième vague de l'épidémie de Covid est «toujours en progression» en France, associée à une hausse des hospitalisations et des décès, ont observé jeudi les autorités sanitaires, alors que le pays affronte aussi la grippe et la bronchiolite. Vu la majorité des indicateurs en l'absence de ceux affectés par une grève de certains laboratoires de biologie et les recours aux soins, «l'épidémie était toujours en progression», a noté l'agence Santé publique France dans un bilan de la semaine écoulée au 4 décembre. Les taux d'incidence ont continué à augmenter dans toutes les régions de métropole, sous l'effet d'une vague toujours portée par le variant Omicron. Les hospitalisations ont monté pour la troisième semaine consécutive, le rythme des nouvelles admissions semblant cependant fléchir (+7%, contre +13% la semaine précédente). Et les décès, à l'hôpital et en établissements médico-sociaux, ont recommencé à progresser, «après plusieurs semaines de baisse». Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? La «triple épidémie» à laquelle fait face la France est «complètement inédite» et son évolution encore difficile à prévoir, avait souligné la semaine dernière Santé publique France. Un Covid en pleine remontée, une grippe précoce et ascendante et une bronchiolite à des niveaux records depuis plus de 10 ans chez les nourrissons percutent simultanément un système de santé déjà très éprouvé. «Dans ce contexte et compte tenu de la circulation active de plusieurs virus respiratoires», Santé publique France a appelé une nouvelle fois jeudi à renforcer la vaccination pour les plus à risque. Les vaccinations anti-Covid de rappel et anti-grippe sont toujours à la traîne, malgré un frémissement récent. La Haute autorité de santé a donné jeudi son feu vert à deux nouveaux vaccins accessibles en rappel, avec une autre technologie que l'ARN messager. L'adhésion aux gestes barrières, dont le port du masque, doit «s'accentuer notamment pour protéger les plus vulnérables», a aussi martelé l'agence sanitaire. Emmanuel Macron a remis un masque hier, jeudi, lors d'un déplacement dans la Vienne, estimant qu'il était nécessaire de «reprendre des habitudes» face à la remontée de l'épidémie de Covid-19, «sur la base du volontariat». A l'approche des fêtes de fin d'année, le gouvernement se veut seulement incitatif sur le port du masque, mais des soignants, des épidémiologistes, des associations de patients le pressent de l'imposer dans les lieux clos. La pandémie a fait officiellement au moins 6.654.879 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un dernier bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.109.394), devant le Brésil (690.739), l'Inde (530.653) et la Russie (392.506). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami