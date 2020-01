© Copyright : DR

Plusieurs touristes chinois ont annulé leurs réservations dans des établissements touristiques casablancais. Avec la propagation du coronavirus en Chine, le tourisme entre les deux pays risque de se ralentir.

Les touristes chinois sont nombreux à visiter le Maroc. Selon les dernières statistiques, près de 350.000 Chinois ont posé leur valise dans le royaume. Ce qui constitue une hausse de 550% par rapport à 2016, date à laquelle les visas entre la Chine et le Maroc ont été supprimés.

La Chine est le premier marché émetteur de tourisme mondial et le Maroc en profite également. Sauf qu'avec l'épidémie du coronavirus, apparu dans la région du Wuhan, l’activité risque bien de ralentir, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Un restaurant de Casablanca, réputé pour accueillir beaucoup de touristes chinois, a reçu des avis des agences de voyages spécialisées. Les réservations de plusieurs groupes ont été annulées ces deux derniers jours. Les clients qui avaient prévu de se rendre au Maroc ce week-end se sont vus interdire de quitter leur territoire. "Plusieurs clients chinois avaient réservé chez nous, mais à cause du placement en quarantaine de leur localité, suite à la propagation du coronavirus, ils ont annulé" déclare notre source.



A Casablanca, les agences de voyages ne savent plus à quel saint se vouer. "La situation est dramatique. Nous sommes entièrement dédiés au marché chinois, et là, avec la propagation du virus, nous sommes impactés forcément. Les annulations se succèdent depuis quelques jours", nous déclare le directeur d’une agence de la métropole qui a requis l’anonymat.

"Nous sommes au moment de la fête du Nouvel An chinois, c'est à dire des vacances et de la haute saison. C'est donc l'occasion de très nombreux voyages, or 80% des groupes annoncés ont annulé" précise un autre voyagiste.



Environ une dizaine de villes chinoises sont placées en quarantaine. On estime à 56 millions le nombre de personnes immobilisées par la mesure. À l’heure où nous mettons en ligne, le bilan décompte 106 morts pour plus de 4500 individus contaminées par le coronavirus, apparu en décembre 2019 sur un marché de Wuhan, au centre du pays.