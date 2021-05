© Copyright : DR

363 nouveaux cas de contamination, 3 décès et 516 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, du 29 au 30 avril 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 4.605 alors que 5.054.642 Marocains ont été vaccinés et 4.260.412 ont reçu la seconde dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccination, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://m.le360.ma/covidmaroc.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le bilan pour les 24 dernières heures fait état de 242 nouveaux cas de contamination et 9 décès. A ce jour, l’Algérie comptabilise plus de 122.111 cas infectés par le Covid-19, dont 3.253 décès.

En Tunisie, 1.902 nouveaux cas de contamination, 78 décès et 2.320 guérisons ont été enregistrés sur les dernières 24 heures. Le pays totalise 307.215 cas de contamination, dont 10.641 décès et 258.190 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 31 nouveaux cas de contamination, aucun décès et 37 guérisons ont été enregistrés dans les dernières 24 heures. Le pays comptabilise 18.377 cas de contamination au Covid-19, dont 17.669 guérisons et 455 décès.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.168.333 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 10h00 GMT.

Plus de 150.446.870 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérit, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de jeudi, 15.396 nouveaux décès et 885.915 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 3.498 nouveaux morts, le Brésil (3.001) et les Etats-Unis (755).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 575.194 décès pour 32.289.257 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 401.186 morts et 14.590.678 cas, le Mexique avec 216.447 morts (2.340.934 cas), l'Inde avec 208.330 morts (18.762.976 cas), et le Royaume-Uni avec 127.502 morts (4.414.242 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Hongrie est celle qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 283 décès pour 100.000 habitants, suivie par la République tchèque (273), la Bosnie-Herzégovine (259), le Monténégro (238) et la Bulgarie (234).

L'Europe totalisait vendredi à 10h00 GMT 1.066.253 décès pour 50.276.996 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 915.182 décès (28.689.948 cas), les Etats-Unis et le Canada 599.359 décès (33.497.233 cas), l'Asie 334.959 décès (25.617.140 cas), le Moyen-Orient 130.006 décès (7.770.907 cas), l'Afrique 121.529 décès (4.551.468 cas), et l'Océanie 1.045 décès (43.182 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.