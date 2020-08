Ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Rabat.

Cette année, le concours d’accès aux écoles d’ingénieurs et assimilées a été marqué par un fort taux de réussite. 84% des candidats, de différentes filières, ayant passé le concours ont été admis. Les détails.

La commission de coordination nationale du concours national d’admission aux écoles d’ingénieurs et assimilées s’est réunie le 6 août dernier pour les délibérations.

Les épreuves qui se sont déroulées du 16 au 18 juillet 2020 dans 27 centres d’écrit du Royaume ont vu la participation de 4.657 candidats dont 3.055 pour la filière MP (Mathématiques-Physique), 894 pour la filière PSI (Physique et sciences de l’ingénieur) et 708 pour la filière TSI (Technologies et Sciences industrielles).

Suite aux délibérations, 3.011 candidats ont été admis toutes filières confondues, soit un taux de réussite global de 84%.

2.542 candidats ont été admis pour la filière MP, soit un taux de réussite de 83,21%. La filière PSI enregistre le plus grand taux de réussite avec 86,02%, soit 769 candidats retenus. 600 candidats sont admis pour la filière TSI, soit 84,74% de taux de réussite.

Les résultats des affectations aux différentes écoles seront communiqués progressivement entre ce 18 août et le 14 septembre 2020.