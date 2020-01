© Copyright : DR

Un officier de police dans le district de sûreté de Rahma, à Casablanca, a été contraint, mardi soir, de faire usage de son arme de service pour neutraliser un individu aux multiples antécédents judiciaires, qui menaçait des citoyens et des éléments de la police avec une arme blanche. Les détails.

Sous l'emprise de la drogue et armé d'une arme blanche, le suspect (32 ans), qui faisait l'objet d'un mandat de recherche national pour vente d'alcool, a sérieusement menacé la sécurité des citoyens et a attaqué, deux policiers qui se trouvaient par hasard sur les lieux à la fin de leur horaire de service habituel, indique un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L'inspecteur de police a ainsi été contraint de faire usage de son arme de service en tirant une balle qui a atteint le prévenu de manière superficielle au niveau du genou, ce qui a permis de neutraliser le danger et de saisir l'arme blanche utilisée dans l'agression, selon la même source.

Le mis en cause a été placé sous surveillance médicale à l'hôpital afin de recevoir les soins nécessaires et ce, en attendant de le soumettre à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.