© Copyright : DGSN

Kiosque360. La capitale économique se dote d’un centre de contrôle ultramoderne relié à un réseau de 210 caméras de haute définition pour gérer entre autres la circulation et les interventions de la police. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia

Quelque 210 caméras de surveillance sont déployées actuellement à Casablanca et reliées à un centre de commandement de police qui vient juste d’être inauguré. Ces caméras, dont le nombre est appelé à augmenter très prochainement, disposent d’un angle de vue de 360°. Elles sont installées dans les principaux boulevards et «zones noires» de la ville et reliées au centre nouvellement ouvert par câbles de fibre optique. En plus des caméras déjà installées et celles qui le seront très prochainement, soit un total de 650, ce centre peut également traiter les images du réseau de surveillance déployés par plusieurs organismes publics et privés, tramway, banques, …

La vidéosurveillance n'est qu’un aspect de la mission du nouveau centre, souligne le quotidien Al Ahdath Al Maghribia qui revient sur ce sujet dans son édition du lundi 11 avril. Le poste central de commandement et de coordination, explique le quotidien, est une structure intégrée visant la gestion de la sécurité routière, le développement des actions de la police de secours et l'intégration de la technologie dans le contrôle urbain via des caméras.

Ce centre qui a été inauguré, jeudi dernier au siège de la préfecture de police de Casablanca, vise à regrouper plusieurs opérations sécuritaires cruciales et vitales dans un seul bâtiment. La nouvelle structure se distingue à la fois par une architecture moderne et des critères techniques et fonctionnels en mesure d'accompagner le niveau de développement atteint par les services de police, en particulier la gestion du système de contrôle par caméras dans la métropole casablancaise.

Le poste central de commandement et de coordination se donne aussi pour objectif d'accompagner la fluidité du transport et de la circulation au sein de la capitale économique du pays. Il est doté en matériel technologique et en ressources humaines formées lui permettant à la fois répondre aux appels de secours sur la ligne 19 et gérer les interventions de la police sur la voie publique dans le cadre d'un espace informatisé et opérationnel unifié et intégré.

Cette structure de sécurité, poursuit le quotidien, a été construite sur une superficie de 500 mètres carrés. Elle se compose de quatre étages en plus du rez-de-chaussée et comprend, entre autres, une salle multifonctions où plusieurs éléments de police se relaient 24/24 et 7/7 pour recevoir les appels de secours des citoyens via la ligne 19.

Le poste comprend une salle de communication moderne et intégrée de suivi et d'orientation des interventions sur le terrain par les différentes unités de polices relevant de la préfecture de Casablanca. Le rôle du poste consiste principalement, précise le quotidien, à gérer la fluidité de la circulation, la sécurité routière, la police de secours et le système de contrôle du périmètre urbain de la ville de Casablanca.

Le centre comprend plusieurs autres espaces fonctionnels, dont une salle dédiée à la logistique nécessaire pour le réseau des caméras mobiles. C’est dans cette salle où le contenu de ces caméras, dont les éléments de police sont équipés, est enregistré et traité. Pour les situations d’urgence, le nouvel édifice dispose d’un centre de contrôle et de gestion des crises. Il peut interagir avec célérité avec les situations exceptionnelles quelle que soit leur nature. Ce centre est relié à un grand nombre de bases de données et aux réseaux de télécommunication et dispose d’une totale autonomie d’action.

Par ailleurs, conclut le quotidien, cette structure de sécurité intégrée traduit l'approche commune de la sécurité, étant donné que cet édifice a vu le jour grâce à la contribution de plusieurs instances locales telles le conseil de la région Casablanca-Settat, le conseil de la ville de Casablanca, et Casablanca transport.