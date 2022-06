© Copyright : DR

Kiosque360. Les deux islamistes font partie d’un groupe de six individus qui ont braqué le véhicule. Les services de sécurité craignent que l’argent volé ne serve à financer un projet d’actes terroristes. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Deux islmaistes radicaux, commerçants dans un marché très réputé à Casablanca, ont participé au braquage d’un fourgon de transport de fonds. Cela s’est passé récemment sur la route reliant Tit-Mellil à Mediouna, dans les environs de Casablanca. Le véhicule transportait une somme 1,4 million de dirhams, précise le quotidien Assabah qui rapporte l’information dans sa livraison du lundi 6 juin.

Le braquage a été commis, en plus des deux commerçants, par quatre autres individus, dont un repris de justice fiché comme «très dangereux». Ce dernier fait d’ailleurs l’objet d’un mandat de recherche lancé à l’échelle nationale depuis trois ans, après avoir été condamné par le tribunal d’El Jadida à dix ans de prison pour vol avec violence. Tous ces individus sont aujourd’hui activement recherchéspar les services de sécurité, souligne le quotidien. Les six auteurs de ce braquage ontété tous identifiés, précise la même source.

C’est entre autres, poursuit Assabah, la manière dont ce vol a été exécuté, qui a suscité une mobilisation générale des forces de sécurité pour retrouver rapidement ses auteurs. A la manière des films d’Hollywood, les six malfaiteurs étaient, sans doute en embuscade, à bord d’un véhicule léger, à attendre le passage du fourgon, et une fois arrivés à leur niveau, ils ont commencé à le suivre de très près. Ils ont ensuite percuté le véhicule par derrière avec violence, ce qui a poussé ses occupants à s’arrêter. Le conducteur a été rapidement cerné et menacé avec des armes blanches. Les braqueurs ont ensuite pris l’argent pour disparaître après dans la nature en un temps record. Personne ne sait, en effet, quelle direction ils ont prise.

Le coup a été bien préparé et bien exécuté. Ce qui explique sans doute les moyens mis en place pour traquer ses auteurs. En effet, souligne Assabah, une brigade spéciale de la Gendarmerie royale, avec armes et gilet pare-balles et surtout permission de tirer si nécessaire, s’est lancée aux trousses des braqueurs. Ses membres ont d’ailleurs ont fait irruption, samedi dernier, dans plusieurs maisons dans lesquelles les braqueurs auraient pu se réfugier. La veille, cette même brigade a bouclé tout un quartier à Mediouna. Ses membres ont visé une maison en particulier et ce après avoir reçu des informations selon lesquelles l’un des membres du gang s'y trouvait. L’opération n’a rien donné, le membre de la bande en question venait de la quitter pour une autre cachette. Il se serait dirigé vers une destination inconnue, précise Assabah.

La mobilisation de la gendarmerie, avec les moyens conséquents qui ont été mis en œuvre, ne peut être expliquée uniquement par la manière hollywoodienne avec laquelle le braquage a été exécuté, mais c’est surtout la présence dans la bande de deux islamistes extrémistes qui a mis ses services en état d’alerte, souligne le quotidien. Il est à craindre en effet, et les services de sécurité sont les premiers à prendre cette hypothèse au sérieux, que l’argent volé serve à financer un éventuel projet d’attentats terroristes.