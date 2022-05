© Copyright : Said Bouchrit / Le360

La commune de Casablanca vient d’attribuer le marché de mise à niveau de la trémie située sur le boulevard Zerktouni à l’intersection avec l’avenue Hassan II à Casablanca, pour plus de 16 millions de dirhams.

Suite à un appel d’offres lancé le 29 mars 2022, la commune de Casablanca, maître d’ouvrage, a chargé l’entreprise Caronyx de la réalisation des travaux de réhabilitation du la trémie située à l’intersection du boulevard Zerktouni et de l’avenue Hassan II, l’une des plus fréquentées et plus anciennes de la capitale économique du Royaume.

Caronyx a présenté l’offre la plus avantageuse parmi les quatre concurrents ayant manifesté leur intérêt pour ce marché, avec un montant de 16,1 millions de dirhams.

Selon les termes de l’appel d’offres, les travaux de mise à niveau devraient s’étaler sur une période de 8 mois. Il prévoit, la réhabilitation des bétons d'enrobage des parties inférieures des piédroits, des bétons d'enrobage au niveau des sous-faces des dalles de l'ouvrage, du béton sonnant creux par endroit et des fissures et microfissures de retrait.

Par ailleurs, l'appel d'offres prévoit de ne pas interrompre la circulation des véhicules sur la voirie en service, pendant la reconstruction des murs d'accès. En revanche, les travaux à l'intérieur de la trémie ne pourront être engagés qu'après sa fermeture.