Carambolage autour du concept royal «cohésion de la famille»

Depuis que le roi Mohammed VI a chargé la commission gouvernementale de faire des propositions réformatrices du Code de la famille, c’est le tohu-bohu. La plupart des partis politiques et des dizaines d’associations féministes ont été reçus par la commission. Ils n’ont qu’une idée obsédante en tête: œuvrer pour la cohésion de la famille. C’est le concept à la mode qui circule en ce moment dans les salons feutrés des politiques.

Néanmoins, ces acteurs importants qui cherchent à gagner le combat du Code de la famille, font des propositions disparates, contradictoires. Mais tout le monde affirme détenir les clefs pour diffuser cette cohésion de la famille dans la société. C’est un peu comme si toutes les nations du monde s’affirmaient, du jour au lendemain, démocratiques.

La notion de «cohésion de la famille» a été introduite par Sa Majesté le Roi dans la Lettre adressée fin septembre au chef du gouvernement. La commission doit l’appliquer dans la révision du Code de la famille. Mais quel sens lui donnent les acteurs de la société qui ont été consultés?

Le concept est radical, c’est-à-dire fondamental. Il doit équilibrer le Code de la famille et faire chuter les statistiques de divorce qui sont en hausse vertigineuse. C’est ce qui ressort des derniers chiffres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), couvrant les années 2017 à 2021.

Si durant cette période 1,17 million d’actes de mariage ont été authentifiés, il s’avère que 588.769 divorces ont été enregistrés. Soit 322,6 désunions par jour. Le pourcentage des divorces par rapport aux mariages est passé de 45% en 2017 à plus de 51% en 2021. L’année de la pandémie de Covid-19 a marqué un record avec 55%. Le divorce pour cause de discorde (Chiqaq) vient en tête avec plus de 421.036 cas.

L’évolution du divorce au Maroc a connu ces derniers temps des changements inquiétants. En 2020 et 2021 (respectivement 51% et 55%), les couples marocains ont plus divorcé qu’ils ne se sont mariés. Plus d’un couple sur deux a divorcé.

La vitalité d’une démographie saine se mesure au nombre croissant des mariages et des naissances. Les divorces, quand ils se multiplient dans le tissu social, sont un symptôme profond qui interpelle sur la mésentente et les conflits entre femme et homme. Cela signifie également qu’il y aura moins d’enfants.

Cette situation a plusieurs origines, dont une bonne partie s’enracine dans l’incohésion de la famille. Celle-ci émerge, têtue, au sein du couple, le détruisant lentement. Elle se nourrit de l’inadéquation, de la dysharmonie des deux adultes qui contractent un mariage.

D’où vient-elle, l’incohésion de la famille? Elle ne semble pas tributaire des caractères intrinsèques des individus. Dans l’absolu, dit l’adage populaire, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Un personnage illustre, Rousseau, a écrit que l’individu est naturellement bon et que la société le corrompt.

Cette incohérence se nourrit de nos traditions et de nos lois dans le Code de la famille.

Pour atteindre la cohésion de la famille, il faut supprimer les articles sur l’entretien de la femme par l’homme, de faire de même avec le mariage des mineurs et la polygamie, de permettre au père de demander une garde alternée de ses enfants, d’autonomiser la femme, la voir conquérir le monde du travail et devenir indépendante de l’homme. C’est déjà le cas pour une minorité qui vit dans les grandes villes, mais il s’agit d’aider la majorité à se mettre en branle-bas de combat.

Or, le vrai combat pour la parité est une bataille invisible pour l’instruction, la prospérité économique, l’ouverture sur le monde. Il faut se doter d’une classe moyenne moderne, cultivée qui rayonne parmi les nations.

Pour l’heure, les partis politiques et les associations tergiversent et tirent chacun une queue de billard à hue et à dia. Ils avancent cachés, dans le gris qui rassemble la tradition de la modernité. Les acteurs consultés donnent le la par leur force de propositions. Leur devoir est de vaincre le combat au nom de la frange moderne, d’écouter le Maroc d’avant-garde, et de révolutionner le Code de la famille, tant pour les droits que les devoirs de la femme et de l’homme.

Soyons des jumelles puissantes qui rapprochent le lointain. Soyons à la hauteur des attentes de la société. Il faut des lois cohérentes pour dans 20 ans. C’est ainsi que s’anticipe une génération.