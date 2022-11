© Copyright : DR

La troisième phase de «Kif Takwine», programme de formation sur les usages médicinaux et thérapeutiques du cannabis, aura lieu ce samedi 12 novembre 2022 à Bouskoura. Quelque 25 médecins et pharmaciens bénéficieront de ce training. Le point avec Redouane Rabii, président de l'Association marocaine consultative d'utilisation du cannabis (AMCUC).

Quinze pharmaciens et dix médecins seront en formation, ce samedi 12 novembre 2022 à Bouskoura, sur les usages médicinaux et thérapeutiques du cannabis, indique, interrogé par Le360, Redouane Rabii, président de l'Association marocaine consultative d'utilisation du cannabis (AMCUC).

Ce training, organisé par l’AMCUC et Pharma 5, l'un des laboratoires ayant reçu l'autorisation de l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, pour la production et la commercialisation de cannabis thérapeutique, sera dispensé par une équipe d’experts et de médecins des Etats-Unis et d'Israël. Deux pays qui ont déjà réalisé de grandes avancées à propos des différents usages du cannabis à des fins thérapeutiques. Cette formation permettra donc à ces professionnels de s’informer sur les dosages, les indications à suivre et les effets secondaires de médicaments dont cette plante est un principe actif.

La troisième étape de ce programme permettra aussi aux participants de bénéficier d'expertises de différents pays du monde, pour ce qui a trait à l'usage médical du cannabis, tout particulièrement dans les soins, et donc à propos de sa mise à disposition, selon les nécessités médicales des patients, a indiqué le président de l’AMCUC, rappelant que les deux premières phases ont été organisées au cours de précédents congrès ayant pour thématique l'usage médical du cannabis.

«Il faut absolument préparer en aval les professionnels de la santé qui vont prescrire ces traitements à base de cannabis médical. D’autres formations seront lancées par la suite aux infirmiers, qui surveilleront ces protocoles et accompagneront ces traitements», a-t-il expliqué.

Rappelons que les travaux de construction d’un laboratoire de recherche pour le développement de la filière du cannabis licite, dans la commune de Bni Boufrah (province d’Al Hoceïma) seront bientôt lancés. Investissement global: plus de 1,55 million de dirhams.

En générant d’importants revenus et avec des retombées économiques considérables, l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques est une aubaine pour le Maroc. Le développement de cette filière peut avoir un impact très positif pour l’industrie pharmaceutique, mais aussi pour les agriculteurs, qui vont cultivent et produisent cette plante, ainsi que l'ensemble des acteurs qui font partie de la chaîne de valeur de cette filière (culture, transport, extraction du THC, conditionnement, étiquetage, emballage, etc.).

En créant de nouveaux emplois et de la valeur ajoutée, la filière du cannabis à usage thérapeutique permettra de contribuer à la croissance économique du pays, et de générer toute une dynamique autour de sa chaîne de production.