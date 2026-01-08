CAN 2025: près de 60 infractions traitées sur place grâce à des bureaux judiciaires

Lors de l’ouverture du Forum scientifique international sur «la sécurité des grands événements sportifs», le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a salué le succès de l’expérience consistant à déployer des bureaux judiciaires au sein des enceintes accueillant la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Ce dispositif de proximité a démontré toute son efficacité en permettant le traitement immédiat de près de soixante infractions, évitant ainsi le transfert systématique des contrevenants vers les commissariats.

«Ce mécanisme innovant a permis aux justiciables de régler leur situation sur place, souvent par le paiement d’amendes, illustrant une approche pratique qui allie célérité et efficience de l’intervention judiciaire», rapporte Assabah dans son édition du vendredi 9 janvier. Cette modernisation des procédures vise à instaurer un modèle pénal adapté aux spécificités des grands rassemblements sportifs, où les représentants du parquet, en étroite coordination avec les forces de l’ordre, interviennent sans délai pour chaque cas.

Ce cadre garantit une réponse judiciaire rapide, dans le plein respect des droits individuels et des principes d’un procès équitable, tout en contribuant au maintien de l’ordre public et à la réduction de la pression sur les tribunaux ordinaires.

Le ministre a par ailleurs souligné que cette réussite opérationnelle s’inscrit dans la démonstration plus large de la capacité organisationnelle du Maroc, mise en lumière par une cérémonie d’ouverture de la CAN suivie par plus de 1,3 milliard de téléspectateurs. «Fort de cette expérience concluante, le département de Ouahbi prépare désormais un projet de loi pénale temporaire dédié à la Coupe du monde de la FIFA 2030, coorganisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal», note Assabah.

Cet instrument juridique aura pour objectif d’assurer un encadrement sécuritaire et judiciaire rigoureux pour cet événement planétaire, confirmant la volonté du Royaume de poursuivre le développement de ses infrastructures et de son savoir-faire pour l’accueil des plus grandes manifestations sportives internationales.