Averses orageuses, neige et baisse des températures prévues dès ce week-end

Des averses orageuses sont attendues dans plusieurs provinces du Maroc. (Photo d'illustration)

Le climat s’apprête à évoluer significativement à travers le Maroc durant les prochains jours. Les services météorologiques prévoient l’arrivée d’une masse d’air instable qui apportera des pluies orageuses, du vent et un rafraîchissement notable des températures dès la fin de semaine.

Samedi: début de l’instabilité et premiers orages

Dès ce samedi 17 octobre, des nuages instables s’installeront progressivement sur le Rif, l’Oriental, le Saïss, le Sud-Est ainsi que sur les reliefs de l’Atlas et leurs régions avoisinantes. Des pluies éparses et des averses orageuses locales sont attendues, touchant également le nord-est des provinces du Sud.

Au cours de la nuit, la couverture nuageuse se densifiera sur les plaines nord et centrales, avec de faibles risques de bruine. Des rafales de vent modérées intéresseront les provinces sahariennes.

Côté températures maximales:

De 9 à 16 degrés sur les reliefs de l’Atlas et du Rif

De 20 à 25 degrés sur le reste des régions

De 25 à 29 degrés dans la vallée de la Moulouya, les plaines de Tadla, Rehamna, le Saïss, le Souss, le Gharb et le Loukkos

De 32 à 38 degrés dans les provinces du Sud et le Sud-Est

Dimanche: généralisation des averses et chute des températures

La journée de dimanche sera marquée par une persistance de la dégradation météorologique et une baisse généralisée des températures sur la majeure partie du pays.

Des averses parfois orageuses continueront de toucher le Rif, la façade méditerranéenne, l’Oriental, le Sud-Est et le Moyen ainsi que le Haut Atlas. Des nuages bas et denses traverseront également les régions de Tanger, du Loukkos, du Gharb et les plaines atlantiques nord et centrales, accompagnés de pluies intermittentes.

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Sur les plus hauts sommets du Haut Atlas, les premières chutes de neige sont attendues, tandis que le Sud-Est et le Sud connaîtront des vents modérés.

Lundi: pluies continues et neige sur l’Atlas

Le début de semaine restera sous le signe de l’humidité. Des pluies ou averses orageuses concerneront le Haut et le Moyen Atlas, le Saïss, l’Oriental, le Sud-Est, le Rif, la façade méditerranéenne, le Loukkos et l’intérieur du Gharb.

Le ciel restera partiellement nuageux sur le reste des régions nord et centrales. Les sommets du Haut Atlas pourraient enregistrer de nouvelles chutes de neige. Un léger redoux des températures maximales est prévu sur les régions du Nord et de l’Oriental, tandis qu’elles continueront de baisser sur le reste du territoire.

Tendances pour les prochains jours de la semaine

De mardi jusqu’au week-end prochain, une remontée d’air tropical est attendue sur les provinces du Sud jusqu’à jeudi. Vers la fin de la semaine (jeudi et vendredi), de nouvelles pluies et averses orageuses devraient se manifester sur l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est, accompagnées d’une légère hausse des températures maximales sur la majeure partie du Royaume.