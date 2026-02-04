Alerte météo. Averses, fortes pluies et rafales de vent jeudi dans plusieurs provinces

Des averses orageuses sont attendues ce jeudi 5 février 2026 dans plusieurs provinces du Maroc. (Photo d'illustration)

Ainsi, de fortes pluies et averses (50 à 90 mm) sont attendues, jeudi de 00H00 à 23h00 à Chefchaouen et Tétouan, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Durant la même période, le même phénomène (30-50 mm) devrait toucher les provinces de Larache, Al Hoceima, Fahs-Anjra et M’Diq-Fnideq et entre 20 et 30 mm seront enregistrées à Tanger-Assilah, Taounate, Taza et Ouazzane.

Aussi, de fortes rafales de vent (75 à 90 km/h) sont prévues jeudi de 00h00 à 23h00 dans les provinces de Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah, Tetouan, M’Diq-Fnideq, Taroudant, Ouarzazate, Midelt, Kénitra, Berkane, Driouch, Figuig, Nador, Oujda-Angad, El Jadida, Safi, Sidi Bennour, El Hajeb, Ifrane, Boulemane, Sefrou, Al Hoceima, Guercif, Taouante, Taza, Chefchaouen et Taourirt.