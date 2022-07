Au centre de réforme et de rééducation d’Aïn Sebaâ, à Casablanca, les familles amènent le panier-repas autorisé à l'occasion de l'Aïd al-Adha 1443, au membre de leur famille détenu.

Pour l’Aïd al-Adha de cette année de l'hégire 1443, les détenus sont autorisés à recevoir chacun un panier de denrées alimentaires, à partir du deuxième jour de la fête religieuse, et ce, durant une semaine. Ambiance au centre de réforme et d’éducation d’Aïn Sebaa, à Casablanca.

Devant l’entrée principale du centre de réforme et de rééducation d’Aïn Sebaâ, à Casablanca, ce sont des mères, des pères, des frères et des sœurs, qui attendent impatiemment, les paniers à la main, pour retrouver leurs proches toujours détenus, et partager avec eux des moments de joie, à l’occasion d’Aïd al-Adha.

«Nous remercions les responsables de nous avoir permis de rendre visite à nos proches durant cette période de festivités, et de nous avoir autorisés à ramener nos paniers. C’est important pour nous et pour eux de partager avec eux ces plats préparés pendant ces jours de fête. Surtout que cela n’arrive que très rarement. Juste pour ce genre d'occasions», confie le père d’un détenu, dans une déclaration pour Le360.

Ainsi, pour faciliter le bon déroulement de cette opération, l’établissement pénitentiaire a permis aux pensionnaires de contacter leurs familles et de les informer des conditions et de la date programmée pour l’introduction du panier d’alimentation.

Dans un communiqué, la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) appelait les familles des détenus à s’engager de manière sérieuse et responsable pour contribuer à la réussite de cette opération, tout en se conformant pleinement aux mesures préventives contre le Covid-19, à savoir le port obligatoire du masque, la prise de température et la désinfection des mains.

Pour rappel, cette décision intervient dans le cadre de l'exclusion des fêtes religieuses de l'interdiction des paniers-repas, au regard de l'impact psychologique positif de cette fête sur les détenus et sur la préservation des liens familiaux. Les détenus, aussi bien marocains qu'étrangers, sont autorisés à recevoir leurs paniers une seule fois durant la semaine, selon le calendrier préétabli par chaque établissement pénitentiaire.