Des spectacles musicaux et artistiques, ainsi que des expositions consacrées à la culture amazighe, ont été programmés lors des célébrations du Nouvel An amazigh à Agadir.

C’est dans une ambiance de fête que les habitants d’Agadir ont accueilli, ce vendredi 13 janvier, le Nouvel An amazigh 2973. Plusieurs concerts ont été programmés à l’occasion.

La capitale du Souss a vibré aux rythmes des célébrations pour accueillir le Nouvel An amazigh, «Id Yennayer». Le programme des festivités comprend notamment des spectacles musicaux et artistiques, ainsi que des expositions consacrées aux œuvres et à l’art plastique amazighes.

Trois grandes soirées musicales ont été organisées dans la Kasbah d’Agadir Oufella, le quartier «Bensergaou» et le quartier «Tikiwine», avec la participation de plusieurs artistes, dont Raissa Fatima Tabaamrant, Abdelaziz Ahouzar, El Batoul El Merouani, Said Outajjt, Ahwash Tafraout et le groupe de Jubantuja.

Les habitants ont également veillé à respecter une tradition ancestrale, celle de concocter le célèbre plat «takla» pour le partager avec les proches et les amis, signe d’unité et de solidarité chez les Amazighs.

Ils ont par ailleurs réitéré leur souhait de voir le Nouvel An amazigh, qui coïncide avec le 13 janvier de chaque année et symbolise le premier jour du calendrier agraire, décrété jour férié au Maroc.