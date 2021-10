© Copyright : DR

Le service préfectoral de la police judiciaire d'Agadir a interpellé, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), mercredi après-midi, 13 octobre 2021, deux individus aux antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire de vol sur un policier du corps urbain d'Agadir.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les deux prévenus (21 et 24 ans) ont été interpellés respectivement dans la région de Drarga et à Douar Sidi Boushab aux envions d'Agadir, en coordination avec les services de la Gendarmerie Royale, dans le cadre de l'enquête judiciaire sur le vol de l'arme de service d'un policier.

L'arme a été retrouvée mardi après des recherches techniques et des investigations intenses, a fait savoir la même source, ajoutant que les mis en cause ont été appréhendés en possession d'une arme blanche de grande taille soupçonnée d'être utilisée dans des actes de vols.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue, à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer les actes criminels qui leur sont reprochés, a conclu le communiqué.