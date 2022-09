© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360

VidéoLe nouveau revêtement du mausolée de Moulay Idriss Al-Azhar a été présenté au cours d'une cérémonie religieuse hier, samedi 17 septembre 2022. Une cérémonie organisée dans la lignée des préparatifs du Moussem annuel de Moulay Idriss, qui aura lieu du 22 au 29 septembre 2022.

Cette année, les festivités du moussem de Moulay Idriss Al-Azhar, prévues à partir du 22 septembre, et qui auront cours jusqu'au 29 septembre prochain, auront une tonalité particulière, avec la découverte du nouveau revêtement du mausolée de ce saint de Fès, capitale spirituelle du Royaume.

Très récemment conçu, ce revêtement a été finalisé et présenté au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au mausolée même hier, samedi 17 septembre, en la présence de plusieurs personnalités religieuses de la cité, et de descendants de Moulay Idriss Al-Azhar. Dans une atmosphère de piété, des chants religieux et des invocations se sont élevées dans ce sanctuaire.

Interrogé par Le360, Fouad Al-Idrisi Al-Qaytouni, qui a lui-même confectionné le nouveau revêtement pour l’offrir, a confié qu’il s’était également chargé auparavant, en 2005, du revêtement extérieur du mausolée, accompagné en cela de son frère.

Notre interlocuteur a ajouté que les travaux de couture ont duré six mois, comprenant quatre phases: la «peinture», la «broderie», le «parchemin», pour enfin, se terminer par «l'assemblage» proprement dit du revêtement.

Fouad Al-Idrissi Al-Qaitouni a aussi précisé que ce revêtement se composait de 40 pièces de velours, brodées du meilleur fil qui puisse se trouver.

Ahmed Al-Filali Al-Kouzi, qui représente les descendants de la lignée Idrissi Qaytouni, a expliqué que cette offrande était un préalable aux préparatifs en cours pour la tenue du moussem de Moulay Idriss Al-Azhar. Il a aussi souligné qu'il s'agissait là d'une première, dans la très ancienne histoire de ce sanctuaire.

Ahmed El Filali Al-Kouzi a aussi expliqué que l'évènement venait prouver la volonté de cette lignée d’apporter un nouveau souffle à la tenue du moussem annuel de Moulay Idriss Al-Azhar, qui a été suspendu au cours des deux dernières années, à cause de la pandémie du Covid-19.