Les marquages au sol de signalisation routière récemment refaits sur les principales voies d’Azrou par le conseil communal de la ville, ont déclenché une grande polémique. Ils ont suscité la colère des habitants en raison du non-respect des normes applicables dans la mise en œuvre des projets liés à la signalisation routière. Reportage.

Bon nombre d'habitants d’Azrou ont exprimé leur mécontentement et leur colère quant à la signalisation routière, récemment refaite par le conseil communal de la ville, estimant qu’un travail aussi mal fait est nuisible à l’image et l’esthétique de la ville. Aujourd’hui, ils réclament l’intervention des autorités compétentes afin de remettre à neuf ces marquages au sol.

«Ce travail n’est pas professionnel. C’est une mascarade. Il faut faire appel aux personnes habilitées et formées à refaire cette signalétique du sol. Il y’a des jeunes de la ville qui sont en mesure d’intervenir pour restaurer l’état des voies et ces marquages de signalisation routière, qui entachent l’esthétique des avenues et de la ville en général», a déclaré un des habitants d’Azrou, interrogé par Le360.

Pour sa part, Houcine Al Mohammadi, vice-président de la commune d’Azrou a expliqué que «le conseil assume la responsabilité de la gestion de la ville. Pour le moment, il y’a un ensemble de besoins prioritaires auxquels il doit répondre, notamment la restauration de la signalisation routière».

Et d’ajouter: «la commune a fait l’acquisition d’une machine de marquage routier pour aider les ouvriers à réaliser ce travail sans avoir recours à d’autres moyens. Toutefois, l’opération a échoué. Aujourd’hui, nous attentons de passer un contrat avec les autorités compétentes afin de mettre à neuf la totalité de la signalisation routière, et ceci comme il se doit».