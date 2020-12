© Copyright : le360

L’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, David Fischer, a présenté, samedi soir à Rabat, la carte géographique officielle sur le Royaume du Maroc, incorporant ses provinces sahariennes. Cette carte géographique illustre la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara.

Lors d'une cérémonie organisée à son domicile en présence de la presse, David Fischer a signé cette carte géographique avant d'annoncer sa décision «d'offrir ce cadeau au roi Mohammed VI».

Voici la déclaration en anglais de l'ambassadeur traduite par nos soins: «Hier, j'ai parlé de la proclamation que le président Trump a publiée concernant le Sahara et lorsque les Etats-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara, je vous ai dit que j'ai des annonces supplémentaires à faire plus tard. Je ne pensais pas que cela aurait été si tôt. On y est. Je voudrai vous montrer la carte et vous dire aujourd'hui (que) j'ai le privilège de signer cette carte. Cette même carte sera présentée à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le roi dans sa sagesse et sa vision éclairée a décidé de la normalisation avec l'Etat d'Israël. Nous avons là une restauration des droits et des accords mutuels. Je voudrais présenter ce cadeau au roi en mon nom, celui de mon épouse Jennifer et enfin celui des Etats-Unis, en signe de gratitude et une inspiration pour nos futures relations. Donc, je vais signer cette carte».

Interrogé par Le360 sur les prochains investissements américains dans les provinces du Sud, le diplomate américain a confirmé cette orientation indiquant que des contacts seront entrepris prochainement.