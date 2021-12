© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

La Faculté de droit et des sciences économiques de Rabat-Agdal a organisé, ce vendredi 17 décembre 2021, un colloque célébrant le 10e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Constitution de 2011, loi suprême destinée à la promotion notamment de la démocratie et des droits de l’homme.

C’est à travers un message fort que Farid El Bacha, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal, a ouvert cette rencontre en soulignant, devant une assistance nombreuse, composée d’universitaires, de politologues et de chercheurs, que la nouvelle Constitution, inspirée des idées du Souverain, a réalisé des «transformations majeures et des avancées considérables sur le plan du renforcement de la construction d’un Etat de droit démocratique et de la consolidation des institutions d’Etat moderne».

Il s’agit aujourd’hui, a-t-il affirmé «de mener, dix ans après, une véritable réflexion sur l’évaluation de la mise en œuvre de la nouvelle Constitution». Cette réflexion multi-disciplinaire est aujourd’hui menée par les départements droit public et sciences politiques, droit privé et sciences économiques, et sciences de gestion.

Les quatre principaux axes de cette réflexion ont porté sur «la terminologie de la Constitution, l’approche liée aux droits et les libertés, le volet de la responsabilité, la reddition des comptes et l’indépendance du pouvoir judiciaire et enfin l’approche institutionnelle liée notamment à la création de nouvelles institutions.

Une pléiade de professeurs nationaux de renommée ont contribué, via différents exposés à cette réflexion organisée sous le thème «Constitution de 2011: dix ans après. Approches croisées».

Les débats issus de la rencontre feront l’objet d’une publication que produira la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal.