Kiosque360. Tous les plans du régime algérien pour boycotter la participation du ministre Nasser Bourita au Sommet arabe ont échoué. Pis encore, la junte a réussi à en faire la vedette de ce forum. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le régime algérien est tellement prévisible que personne n’a été étonné par le comportement excentrique de son ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, envers son homologue et invité, Nasser Bourita. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 31 octobre, que l’objectif de boycotter l’arrivée du ministre marocain n’a pas eu l’effet escompté, bien au contraire, puisqu’il est devenu la vedette de ce sommet.A son arrivée, le ministre a été assailli par une meute de journalistes qui l’ont escorté, micros et caméras à la main, tout au long du chemin qui mène à la salle des conférences. Après cet accueil exceptionnel que lui ont réservé les journalistes et les observateurs des travaux de la réunion préparatoire, Bourita assénera un autre coup dur à la junte militaire.

En effet, dès le début de la réunion, il a protesté contre la diffusion par la chaîne algérienne «AL 24 news», sur son site électronique, d’une carte du monde arabe différente de celle adoptée par la Ligue arabe. Suite à cette contestation, le secrétariat général de la Ligue arabe a souligné qu’il n’adoptait aucune carte officielle affichant les frontières politiques des pays arabes, pas même celles du Maroc, précisant qu’il avait entériné une carte du monde arabe sans montrer les frontières entre les États afin de consolider le concept de l’unité arabe. Par ailleurs, la Ligue arabe a, dans un communiqué officiel, démenti recourir à des partenaires médiatiques pour couvrir les travaux du 31ème Sommet arabe qui se tient à Alger, contrairement à ce qu’a prétendu la chaîne algérienne.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que, face à ce camouflet, le régime algérien a eu recours à son arme préférée en débitant des mensonges relayés par ses médias, indiquant notamment que le ministre Nasser Bourita avait quitté la salle des conférences suite à un différend avec Ramtane Lamamra. Un diplomate marocain, qui a démenti cette allégation, a précisé qu’il n’était pas dans les règles et coutumes de la diplomatie marocaine de quitter la salle des réunions. Le Maroc, ajoute-t-il, a toujours défendu ses droits légitimes et ses intérêts vitaux à l’intérieur de ces enceintes.

Désavoué pour la deuxième fois, le régime algérien a de nouveau rétorqué par un mensonge. C'est ainsi que le représentant permanent de l’Algérie à l’ONU, Nader Arbaoui, a démenti les informations attribuées à la presse marocaine, annonçant la participation du chef du Polisario, Brahim Ghali, au Sommet arabe: «Je suis surpris par les information absurdes de la presse marocaine car la RASD n’est pas membre de la Ligue arabe», a -t-il ainsi déclaré pour tenter de sortir de l’ornière dans laquelle son pays est tombé. Sauf qu’aucun média marocain ni étranger n’a accordé foi à ces propos fantasmagoriques.