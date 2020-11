© Copyright : Forum FAR Maroc

Comme à son habitude, le Polisario, encore sous le choc de l’intervention des FAR à El Guerguerat et de la ferme riposte à Mahbès, a eu recours à de la désinformation. Explications.

Des dizaines de soldats marocains faits prisonniers et plus de dix morts parmi les éléments des FAR! C’est ce type de fake news que la direction du Polisario a commencé à diffuser auprès de ses cadres et de ses "bases". "Arrête ton char!", réplique-t-on généralement aux menteurs invétérés. Car la réalité est tout autre.

Selon des sources sûres, les Forces armées royales ne déplorent aucun dégât, ni humain, ni matériel aussi bien lors de leur intervention à El Guerguerat que lors de leur riposte aux séparatistes, plus loin, dans le sous-secteur de Mahbès. A El Guerguerat, le seul fait d’arme et de "résistance" des séparatistes (soi-disant des civils et des militants associatifs) a été de brûler les tentes qui les abritaient avant de fuir comme des rats.

Au sous-secteur de Mahbès, le Polisario a tenté une attaque contre les FAR, et bien mal lui en a pris. Nos sources affirment que dans cet acte de désespoir des séparatistes, tous les chars que le Polisario a engagés ont été totalement détruits, anéantis.

Rappelons que, comme l’a souligné un communiqué de l’état-major des FAR, l’intervention à El Guerguerat, "non offensive et sans aucune intention belliqueuse", "se déroule selon des règles d’engagement claires, prescrivant d’éviter tout contact avec des personnes civiles et de ne recourir à l’usage des armes qu’en cas de légitime défense".