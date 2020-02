© Copyright : DR

Kiosque360. Les responsables de Sebta et Melilla occupés ainsi que certains partis espagnols appellent à «punir» le Maroc pour avoir fermé les postes frontières des présides. Le parti d’extrême droite Vox appelle à brouiller les antennes-relais installées au Maroc qui couvrent la ville de Sebta.

La fermeture des postes frontières des présides occupés de Sebta et Melilla agace de plus en plus les Espagnols et plus particulièrement les responsables de ces deux villes qui parlent de blocus économique décidé sciemment par le Maroc. D’ailleurs, lesdits chefs de gouvernement locaux ont rencontré, lundi dernier, le président du gouvernement, Pedro Sanchez, pour lui faire part de leurs inquiétudes et lui demander de «riposter vigoureusement à la décision unilatérale du gouvernement marocain». De son côté, le chef de l’opposition (Parti populaire) a informé le président du gouvernement des conséquences du blocus sur l’économie des deux présides occupés. Il a, lui aussi, appelé à prendre des décisions draconiennes pour contrer les mesures unilatérales prises par les autorités marocaines.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 21 février, que le parti d’extrême droite, Vox, compte présenter, la semaine prochaine, un projet lors de l’assemblée générale de la municipalité de la ville de Sebta occupée. Ce projet, qui s’apparente à des représailles contre le Maroc, vise à «mettre fin à l’utilisation abusive des antennes-relais de téléphonie mobile installées au Maroc et couvrant la ville de Sebta». Une initiative saugrenue qui vise à couper le réseau téléphonique qui permet aux milliers de Marocains résidant à Sebta de communiquer avec leurs proches dans le royaume.



Il faut rappeler que les réseaux téléphoniques marocains couvrent une grande partie de la ville occupée et particulièrement le côté limitrophe à Fnideq où vit la majorité des Marocains de Sebta. Le groupe Vox au sein de l’assemblée de cette ville va présenter une proposition pour demander au gouvernement central de l’Espagne d’adresser une plainte au Maroc concernant l’utilisation abusive des antennes-relais de téléphonie mobile se trouvant sur le territoire marocain. Une plainte farfelue, qui l’est d’autant plus à la lecture des arguments du parti d’extrême droite: «Ces antennes couvrent toute la région de Sebta et ont envahi notre territoire (chic) en causant des désagréments aux citoyens. Sans oublier le coût très réduit des communications via des portables connectés aux réseaux marocains».

Du coup, le parti Vox demande au gouvernement central d’étudier les moyens techniques de brouiller le signal téléphonique des opérateurs marocains ou du moins de réduire leurs interférences en Espagne. Une demande qui s’apparente à une vengeance contre la décision des autorités marocaines de lutter contre la contrebande qui a infligé à l’économie nationale des pertes considérables.