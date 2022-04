© Copyright : DR

Kiosque360. La constitution des stocks stratégiques des produits de premières nécessité est l’une des préoccupations majeures du gouvernement et ce au regard entre autres de la guerre en Ukraine. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Face aux menaces d’une crise alimentaire, consécutive à la guerre en Ukraine, le Maroc tente de réagir pour se préserver, à travers notamment les stocks stratégiques. C’est en tout cas sur quoi semble miser aujourd’hui le gouvernement pour limiter les répercussions de la crise actuelle.

Dans son édition du mercredi 6 avril, Al Ahdath Al Maghribia rapporte que le Maroc devrait constituer un stock stratégique des produits alimentaires essentiels. L’annonce en a été faite, selon la même source, par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, lors d’une réponse à une question écrite des parlementaires de la chambre des Représentants.

D’après le responsable gouvernemental, l’Exécutif se penche actuellement sur la mise en place des mesures spécifiques liées à la constitution de ce stock stratégique, et ce, conformément aux directives royales. Le ministre ajoute que son département a déjà mis en place plusieurs scénarios permettant de constituer un stock stratégique des produits de base, et particulièrement les produits alimentaires. Pour y arriver, une analyse détaillée des circuits d’approvisionnement a été faite, ciblant des produits comme le sucre, les huiles de table et le thé..

Comme le rappelle le quotidien, cette annonce du ministre Mezzour intervient quelques semaines après que le gouvernement ait reconnu publiquement que le Maroc devrait supporter des répercussions de la crise actuelle, principalement le renchérissement des prix de produits essentiels issus de l’Ukraine ou de la Russie.

Sur un autre registre, Al Ahdath Al Maghribia souligne également qu’une récente étude du Policy center for the new south a révélé que le Maroc subira de plein fouet la crise entre la Russie et l’Ukraine, et que cela pourrait même coûter 2% du PIB. La même source a indiqué que la guerre aura un grand impact sur le marché mondial du blé en raison de l’importance des exportations russes et ukrainiennes de ce produit. Elles représentent en effet plus de 30% de l’approvisionnement global du marché. C’est pourquoi le document du think thank a considéré que la multiplication des sources d’approvisionnement pour le blé réduirait la dépendance du Maroc de ces deux pays. La même source a également appelé le Royaume à militer pour assurer sa souveraineté alimentaire, en accordant la plus haute des priorités aux cultures des céréales.