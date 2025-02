Pourquoi l’Algérie doit des excuses officielles au peuple syrien

Le Front de salut syrien, dans un communiqué relayé par Al Ahdath Al Maghribia, dresse un parallèle saisissant entre l’Algérie, qui paie le prix de son soutien au régime de Bachar al-Assad, responsable d’atrocités, et le Maroc qui récolte les fruits de son appui constant au peuple syrien sans jamais rejoindre l’axe Téhéran-Damas. Mieux encore, le Maroc dispose d’une expertise et d’un sens sécuritaire élevés, rompant avec l’Iran qui tentait de s’infiltrer au Maroc, comme elle l’a fait et continue de le faire en Algérie.

Face au déni du régime algérien, qui tente de minimiser les accusations en les qualifiant de scandale inventé par la presse marocaine, le Front de salut national en Syrie a réitéré ses accusations, exigeant des excuses officielles pour les crimes commis, notamment l’envoi de soldats et de mercenaires du Polisario contre le peuple syrien, rapporte le quotidien.

Le Front de salut national en Syrie accuse l’Algérie d’avoir été complice des répressions du régime syrien, lui fournissant un soutien politique et militaire et participant au «massacre du siècle». Il dénonce également le soutien algérien au Front Polisario, qualifié d’organisation terroriste et d’outil du terrorisme iranien.

Le communiqué appelle les généraux algériens à se réconcilier avec le peuple algérien et à tirer les leçons de la fin du régime d’Assad pour éviter le même sort. Un nouvel ordre mondial est en train de se former et les transformations au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ne seront pas sans impact sur l’Algérie.

Le Front syrien exprime sa déception, espérant que la visite du ministre algérien à Damas aurait été l’occasion pour l’Algérie de reconnaître ses erreurs et de présenter ses excuses au peuple syrien. Cependant, il constate que le régime algérien n’a pas changé de position. «Il semble que le régime algérien n’ait pas modifié sa vision ni sa stratégie, malgré les changements régionaux et internationaux. Il ne comprend pas que l’axe auquel il appartenait est désormais obsolète et que le projet d’influence iranienne a été démantelé à Gaza, au Liban et en Syrie», lit-on encore.

Le Front syrien appelle le régime algérien à exercer son influence sur le Polisario afin de le contraindre à rompre ses alliances avec l’Iran et à abandonner ses actions hostiles. Il met en avant le fait que le Polisario est affaibli, la souveraineté du Maroc sur le Sahara étant désormais reconnue par de nombreuses puissances, y compris la France.

Selon les révélations d’Adi Mansour, correspondant de Monte Carlo à Damas, rapportées par Al Ahdath Al Maghribia, la Syrie a rejeté la demande du ministre algérien des Affaires étrangères de libérer des combattants algériens et du Polisario. Damas a insisté sur le fait que ces derniers seraient jugés au même titre que les autres milices ayant soutenu le régime d’Assad. Ces détenus, qui combattaient aux côtés des forces d’Assad dans la région d’Alep, ont été capturés par Hayat Tahrir al-Cham. Parmi eux se trouvent des militaires algériens de haut rang, notamment un général, 500 soldats algériens et des membres du Polisario.

Le Maroc, pour sa part, a toujours soutenu la révolution syrienne. «Les Syriens se souviennent encore de la visite historique du roi Mohammed VI, premier chef d’État arabe à s’être rendu dans le camp de Zaatari en Jordanie. Il y avait inspecté l’hôpital militaire de campagne installé par les Forces armées royales, symbolisant le soutien du Royaume au peuple syrien en pleine crise», souligne le quotidien.

Dans de nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux, des Syriens remercient chaleureusement le roi Mohammed VI et le peuple marocain. Le cheikh Mohamed Al-Yaacoubi, connu pour son opposition au régime de Bachar al-Assad, a publié un message de gratitude et de reconnaissance au roi du Maroc pour ses efforts en faveur du peuple syrien.

«Je suis honoré de présenter à Votre Majesté mes plus sincères remerciements et ma profonde gratitude pour vos efforts en faveur du peuple syrien opprimé, votre assistance et votre défense de sa cause dans les forums arabes, islamiques et internationaux. Vous avez toujours été aux côtés de ce peuple et lui avez fourni tout ce dont il avait besoin. Le peuple syrien n’oubliera jamais vos positions courageuses et vos initiatives remarquables depuis le début des événements», a-t-il écrit. Il a également rappelé que le Maroc a été le premier pays à rappeler son ambassadeur en Syrie sur ordre du roi Mohammed VI.