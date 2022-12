© Copyright : DR

Kiosque360. le Roi Mohammed VI est sorti, mardi soir, à bord de sa voiture dans les rues de Rabat pour partager avec le peuple la qualification du Maroc aux quarts de finale de la Coupe du monde. Cet article est une revue de presse tirée des quotidiens Al Ahdath Al Maghribia, Assabah et Al Akhbar.

Le Roi Mohammed VI ne s’est pas contenté de féliciter les Lions de l’Atlas après leur qualification aux quarts de finale de la Coupe du monde. En effet, il a tenu à sortir dans les rues de Rabat pour célébrer avec son peuple cet exploit historique. Le quotidien Al Ahdadh Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 8 décembre, que le Roi a exprimé son bonheur, comme tous les Marocains qui arpentaient les artères et les rues des villes du royaume pour fêter cette victoire inédite.

Vêtu du maillot des Lions de l’Atlas et arborant le drapeau national qu’il agitait à travers la fenêtre ouverte de sa voiture, le souverain a circulé parmi la foule en liesse qui scandait à l’unisson des vivats à son adresse, dans les rues de Rabat. Certains policiers ont essayé de former un cordon de sécurité autour de la voiture royale, mais c’était sans compter sur la joie de la foule qui l’avait entourée pour lui exprimer son indéfectible attachement et que le souverain remerciait d’un sourire.

Le quotidien Al Akhbar, qui traite le même sujet comme d’ailleurs plusieurs médias marocains et étrangers, souligne également que le Roi Mohammed VI est sorti mardi soir dans les rues de Rabat pour partager avec les citoyens la victoire du Maroc contre l’Espagne et sa qualification pour les quarts de finale du Mondial 2022 au Qatar. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos et vidéos montrant le souverain se frayant difficilement, au volant de sa voiture, un chemin parmi la foule en effervescence, ne cessent de circuler. Revêtu du maillot des Lions de l'Atlas et arborant le drapeau national le souverain saluait, le sourire aux lèvres, les citoyens qui célébraient, à Rabat, cette qualification historique tout au long des boulevards Hassan II et Mohammed V.

Le quotidien Assabah rapporte que le roi Mohammed VI n’a pas hésité à partager avec les citoyensla joie de cet exploit footballistique. Les réseaux sociaux ont relayé, mardi soir, des vidéos montrant l’attachement profond que se vouent mutuellement le Roi et le peuple.

Comme le souverain, le prince héritier Moulay El Hassan et le prince Moulay Rachid sont tous deux sortis à bord de leur voiture pour partager cette liesse populaire indescriptible.