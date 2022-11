© Copyright : DR

Le président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu, mercredi 23 novembre 2022, en audience le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, porteur d'un message écrit du roi Mohammed VI. Un autre message royal a été remis, la vieille, au président somalien.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette audience, Mehdi Bensaïd a indiqué que le message royal qu’il a remis au président Ismaïl Omar Guelleh porte sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans tous les domaines. Le ministre a ajouté que cette audience a été l'occasion de réaffirmer la profondeur des relations historiques entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti, qui sont fortes et excellentes.

Les relations bilatérales entre Rabat et Djibouti, marquées par le respect et la coopération commune, ont également été passées en revue, a ajouté Mehdi Bensaïd qui a souligné que la coopération dans tous les domaines se poursuivra entre les deux pays grâce à la volonté de leurs chef d’Etat pour répondre aux aspirations des deux peuples frères.

Mardi 22 novembre, le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Cheikh Mohamoud, a reçu en audience Mohamed Mehdi Bensaïd, porteur d’un message écrit du roi Mohammed VI.

L’audience, qui s’est déroulée en présence du chargé d’affaires à l’ambassade du Maroc en Somalie, a été l’occasion de passer en revue les relations bilatérales liant la République fédérale de Somalie au Royaume du Maroc, sous la conduite des dirigeants des deux pays, avec un accent particulier sur la nécessité de hisser ces relations à des niveaux supérieurs.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette audience, le ministre a relevé que les relations entre les deux pays sont distinguées, notant que le Maroc a toujours été aux côtés de la Somalie et de son peuple frère.

Le ministre a également réaffirmé la volonté des dirigeants des deux pays pour davantage d’actions bilatérales et de coordination au niveau de l’ensemble des mécanismes régionaux et internationaux. En outre, Mehdi Bensaïd a affirmé que le Royaume du Maroc, sous la conduite du Souverain, est disposé à partager son expérience dans l’ensemble des domaines avec la République de Somalie.

Lundi dernier, Mohamed Mehdi Bensaid a remis un message écrit du souverain au Président de la République de l'Union des Comores, Azali Assoumani.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette audience, M. Bensaid a affirmé être honoré en tant que porteur du message du souverain qui rappelle les relations historiques entre les deux pays amis, soulignant la forte détermination des dirigeants des deux pays à développer et renforcer ces relations exceptionnelles et distinguées.

M. Bensaid a relevé que les jeunes constituent une frange importante de la population des deux pays, d’où la nécessité d'investir dans la jeunesse et de renforcer la coopération dans ce domaine aux côtés des autres secteurs.

Le ministre a ajouté que le Maroc a toujours été aux côtés des frères des Comores, notant que les relations distinguées entre les deux pays ont toujours été fondées sur le respect mutuel, la coopération et les partenariats stratégiques dans tous les domaines.