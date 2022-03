Teodoro Locsin Jr., secrétaire philippin aux Affaires étrangères, et Nasser Bourita, jeudi 17 mars 2022.

© Copyright : Brahim Moussaaid /le360

C’est par un vif succès que s’est achevée la visite officielle ce jeudi 17 mars 2022 à Rabat du secrétaire philippin aux Affaires étrangères, Teodoro Locsin Jr., au Maroc au terme des entretiens «fructueux» qu’il a eus avec son homologue, Nasser Bourita.

Il s’agit de la première visite du genre au Maroc de Teodoro Locsin Jr. depuis qu’il est à la tête de la diplomatie des Philippines. Les entretiens avec Nasser Bourita ont été marqués par une convergence de vues au niveau notamment de la marocanité du Sahara et du développement de la coopération tous azimuts entre les deux pays.

Les deux ministres ont ainsi signé, à Rabat, trois accords prévoyant le développement de la coopération bilatérale en matière notamment de services aériens, de consultations politiques, ainsi que de liens entre l’Académie marocaine des études diplomatiques et l’Institut du service extérieur des Philippines.

La cause nationale et le respect de l’intégrité territoriale du Maroc par le voisin de l’Est a dominé les entretiens entre les hommes. Teodoro Locsin Jr. a ainsi exprimé, lors d’un point de presse, «la détermination de son pays à défendre le principe de souveraineté et d’égalité des Etats», en qualifiant le plan d’autonomie, proposé par le Maroc pour mettre fin à ce conflit artificiel créé par le régime militaire algérien, «de bonne base pour trouver une solution politique».

L’hôte du Maroc a, par ailleurs, mis l’accent sur le processus de développement du Maroc en cours, citant ainsi le «nouveau modèle de développement initié par le roi Mohammed VI».

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a affirmé la volonté du Royaume de développer le partenariat économique et politique avec les Philippines qui viennent d’ouvrir un nouveau siège de leur ambassade installé à Rabat depuis 2019.

«Bien que distants géographiquement, le Maroc et les Philippines partagent les mêmes valeurs pour être proches. Le Maroc constitue pour les Philippines une porte d’entrée vers l’Afrique et ce pays se présente comme une porte d’entrée du Royaume vers l’Asie», a souligné le ministre qui s’est longuement arrêté sur la position des Philippines au sujet de l’intégrité territoriale du Royaume.

«Dans le domaine politique, nous sommes tombés d’accord sur la lutte contre le séparatisme et le soutien de l’intégrité territoriale» des pays, a déclaré le ministre Nasser Bourita.

Il s’agit «d’un élément essentiel pour lequel les organismes internationaux doivent se mobiliser (car) le monde aujourd’hui a besoin de pays forts et de pays protégeant (leur) intégrité territoriale et (leur) souveraineté nationale», a-t-il souligné avant de conclure: «je remercie le ministre pour ses propos considérables au sujet de l’importance de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale».