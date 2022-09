© Copyright : DR

Dans une question écrite adressée au ministre de l’Intérieur, une députée du PJD (opposition) avait demandé de changer le nom de la région Souss-Massa en Agadir-Souss. Une requête qui a été rejetée par le département de Abdelouafi Laftit.

Plusieurs députés et acteurs de la société civile avaient demandé au ministère de l’Intérieur de changer la dénomination de la région Souss-Massa en Agadir-Souss-Massa. Dans une question écrite adressée à Abdelouafi Laftit, la députée Naima Fathaoui, élue du Parti de la justice et du développement (PJD), a réitéré cette demande en avançant plusieurs arguments.

«Lorsque les régions du Maroc ont été nommées dans le décret n° 2.15.40 du 20 février 2015, précisant le nombre de régions, leurs noms et chefs-lieux, trois régions avaient été exclues d'inclure les noms de leurs capitales administratives, y compris la région de Souss-Massa», fait remarquer la députée, selon laquelle «cette distinction dans les critères de choix des noms de régions affecte négativement la rayonnement de la ville d'Agadir, l'une des villes les plus importantes du Royaume, et la principale ville de la région Souss-Massa».

Pour l'élue du PJD, parti de l'opposition, le nom actuel de la région «porte à confusion» surtout pour les touristes internationaux, étant donné que le nom «Souss» est présent dans d’autres régions du monde. «Cette confusion se produit en particulier lors de recherches sur les moteurs de recherche, car cette entrée renvoie à plusieurs sites dans d’autres pays», explique Naima Fathaoui.

Selon l'élue, il est donc important de remédier à ce problème, «afin d’assurer une concurrence mondiale pour l’attrait touristique» et «de mettre en valeur la ville comme pôle économique et de développement reliant le nord et le sud du Royaume». La députée a donc suggéré au ministre de l’Intérieur de changer le nom de la Région «Souss-Massa» en «Agadir-Souss».

Le niet de l’Intérieur

Les arguments de la députée n’ont semble-t-il pas convaincu le ministre de l’Intérieur, qui a opposé à cette requête une fin de non-recevoir. Dans sa réponse, Abdelouafi Laftit a en effet souligné que «les noms des régions du Royaume avaient été attribués sur la base des conclusions et recommandations de la Commission consultative de la régionalisation», laquelle avait entretenu une série de consultations impliquant des représentants des partis politiques, des élus, de la société civile, ainsi que des chercheurs et des experts en la matière, a précisé le ministre dans sa réponse.

«Rien ne justifie, dans les circonstances actuelles, et de manière objective, de revoir ou changer la dénomination de la région Souss-Massa», a conclu Abdelouafi Laftit.