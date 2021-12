© Copyright : DR

Kiosque360. Entre Al Hoceima et Tanger, la ville qui devrait accueillir le siège de la nouvelle agence nationale de régulation du cannabis divise le PAM. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Assabah.

Quelle ville du Royaume abritera les locaux de la nouvelle Agence nationale de régulation du cannabis ? Telle est la question qui divise aujourd'hui le parti Authenticité et modernité (PAM), membre de la majorité gouvernementale.

Dans sa livraison du 14 décembre, le quotidien Assabah révèle que le choix de la ville qui accueillera le siège de cette agence oppose le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, à son collègue au sein du bureau politique du PAM, Mohamed Hamouti.

Selon les sources du quotidien, le ministre et ex-doyen de l’université Cadi Ayyad de Marrakech, Miraoui, a refusé d’installer le siège de l’Agence nationale de régulation du cannabis à Al Hoceima, lui préférant la ville de Tanger. Au grand dam de Hamouti, député de la ville, chef-lieu de la région du Rif, qui en a formulé la demande. La décision du premier a ainsi provoqué l’ire du second, d’autant plus qu’il avait déjà obtenu l’aval de l’université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan.

Cette confrontation entre le ministre de l’Enseignement supérieur et l’ancien président du bureau fédéral risque d’attiser le feu au sein du parti dirigé par Abdellatif Ouahbi, déjà en difficultés après l’élection contestée de son nouveau bureau politique en novembre dernier. Si ce dernier a réussi à conserver la deuxième place aux législatives de 2021, force est de constater qu’il a du mal à gérer les égos au sein de sa formation.

Pour rappel, cette agence, qui est placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, se chargera de mettre à exécution la stratégie étatique en matière de culture du chanvre indien, sa transformation, sa commercialisation, son exportation ou son importation pour des besoins médicaux, pharmaceutiques ou industriels. Son conseil d’administration sera présidé par le chef du gouvernement, ou l'autorité gouvernementale autorisée par lui à cet effet, et se compose des représentants de plusieurs ministères et départements gouvernementaux, notamment l’Intérieur, les Affaires étrangères ou encore l’Agriculture.