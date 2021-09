Le roi Mohammed VI nomme le général de corps d'armée Belkhir El Farouk inspecteur général des FAR

Poignée de main échangée entre le général de division, commandant de la zone Sud, Belkhir El Farouk, et le commandant des forces terrestres du commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), le général-major Roger Cloutier, à Agadir en 2019.

Le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des FAR nomme le général de corps d'armée, Belkhir El Farouk, inspecteur général des FAR, en remplacement du général de corps d'armée, Abdelfattah Louarak.