Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Ferdinand Marcos, à l'occasion de son élection en tant que président de la République des Philippines.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations au président élu des Philippines, lui souhaitant plein succès dans la réalisation des aspirations du peuple philippin à davantage de progrès et de prospérité.

Le roi Mohammed VI saisit également cette occasion pour faire part de sa détermination à œuvrer de concert avec Ferdinand Marcos en vue d'enrichir les relations d'amitié et de coopération qui lient le Royaume du Maroc et la République des Philippines, de diversifier leurs domaines et de les hisser au niveau des aspirations des deux peuples amis.