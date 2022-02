Point de presse conjoint de Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, le 9 février 2022, à Rabat.

Le Maroc œuvrera avec sérieux au raffermissement du partenariat stratégique avec l’Union Européenne (UE), a affirmé, mercredi à Rabat, le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

«Nous veillerons avec sérieux au raffermissement de cette relation à laquelle SM le Roi Mohammed VI accorde une importance très particulière», a souligné le chef du gouvernement lors d’un point de presse conjoint avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l’issue de leurs entretiens, faisant savoir que le Maroc veut aller de l’avant dans son partenariat avec l’UE à travers la réalisation de grands projets.

Le Royaume et l’UE, liés par un avenir commun, partagent les mêmes visions, a-t-il poursuivi, notant que les entretiens avec Ursula von der Leyen ont été l’occasion de passer en revue les chantiers majeurs, lancés sous l’impulsion du Roi Mohammed VI et qui font de la protection sociale une priorité.

Aziz Akhannouch a, dans ce sens, indiqué avoir informé la responsable européenne de l’importance de ce chantier pour les Marocains, notamment dans le contexte de la propagation de la Covid-19.

L’entrevue a permis aussi d’aborder d’autres questions prioritaires, dont l’énergie verte, la transition numérique, l’investissement, la relance économique et la promotion de la culture, a indiqué le Chef du gouvernement.

Pour sa part, la président de la Commission européenne a réaffirmé la volonté de l’UE de continuer à approfondir le partenariat «stratégique, étroit et solide» avec le Maroc.

Les entretiens entre Aziz Akhannouch et Ursula von der Leyen se sont déroulés en présence notamment du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et de l’ambassadeur de l’UE au Maroc, Patricia Pilar Llombart Cussac.