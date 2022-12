© Copyright : DR

Le Conseil de gouvernement, qui devait se tenir ce jeudi 15 décembre 2022 à Rabat, a été reporté à la semaine prochaine en raison du déplacement de Aziz Akhannouch à Washington, pour le sommet Etats-Unis-Afrique, a appris Le360 de source gouvernementale.

«Ce conseil gouvernemental a été reporté au jeudi de la semaine prochaine, afin que Aziz Akhannoucch et d’autres ministres retenus à l’étranger puissent se libérer de leur mission», a indiqué une source gouvernementale.

Ouvert hier, mardi 13 décembre sous la présidence de Joe Biden, le sommet Etats-Unis-Afrique tentera de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre les deux parties.

La rencontre se focalisera sur les questions politiques, économiques et sociales entre les Etats-Unis et les pays du continent africain.

Ce sommet comprendra une série de sessions portant sur les thèmes de «la diaspora et les jeunes leaders africains», «la santé mondiale et la sécurité alimentaire», «le changement climatique et l’énergie» et «les investissements dans les infrastructures».