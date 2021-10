© Copyright : MAP

Aziz Akhannouch s’envole ce dimanche 24 octobre pour l’Arabie Saoudite. Le nouveau chef du gouvernement doit y représenter le Roi à l’Initiative verte de l’Arabie Saoudite et à l’Initiative verte du Moyen-Orient. Explications.

L’information a été annoncée par les services de communication du chef de l’Exécutif, en ce dimanche 24 octobre 2021. Sur directives du roi Mohammed VI, Aziz Akhannouch représentera le souverain à l’Initiative verte de l’Arabie Saoudite et à l’Initiative verte du Moyen-Orient, indique cette source.

Le chef du gouvernement, ajoute-t-on, part à Riyad à la tête d’une importante délégation.

Le forum annuel de l'Initiative verte de l’Arabie Saoudite, qui se tient à Riyad, est dédié à l’environnement.

Cet évènement, qui ambitionne de définir une feuille de route pour la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, réunit plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, des capitaines d'industries ainsi que divers décideurs et acteurs économiques.