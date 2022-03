© Copyright : DR

Le nouveau Conseil national (CN) du RNI, né du 7e congrès, tenu du 4 au 5 mars 2022, a entériné, autour du président Aziz Akhannouch, dont le mandat a été reconduit pour quatre ans, la désignation et l'élection des 38 membres, sur un total de 40 sièges, formant le nouveau bureau politique du parti.

Parmi les 40 sièges, deux postes restent encore vacants. Il s’agit de ceux du représentant de la région de Beni Mellal et de la fédération des élus du RNI, a indiqué, interrogé par Le360, un dirigeant du parti.

Le bureau politique est l’organe exécutif du Rassemblement national des indépendants, composé de membres ès qualités et de membres élus. Outre les 20 membres désignés par le Conseil national et approuvés, le président a choisi, conformément au règlement intérieur, 8 autres membres ayant intégré cette instance. Il s’agit notamment de Wafae Jamali, actuelle secrétaire générale du chef du gouvernement et de Mohyi Eddine Hajjaj, du Front de l’action politique amazigh.

Les membres ès qualités sont le président du parti, les ministres, les présidents des deux groupes parlementaires, la présidente de la Fédération nationale des femmes du RNI, Amina Benkhadra, le président de la Fédération nationale de la jeunesse du parti, Lahcen Saâdi, et le président de la Fédération des élus (dont le poste reste à pourvoir).

Le mandat des membres du bureau politique est effectif pour une durée de quatre ans, et les tâches du bureau politique sont réparties entre les membres en fonction de leur spécialisation et leurs domaines de travail respectifs. Le bureau politique assume collectivement et solidairement la responsabilité politique de ses actes.

Voici la liste complète des 38 membres:

Les membres élus et désignés: Aziz Akhannouch, Rachid Talbi Alami, Anis Birou, Mohamed Aoujjar, Mohamed Bousaid, Youssef Chirri, Mohamed Saad Berrada, Mohamed Kabbaj, Mohamed Chaouki, Omar Moro, Karim Achengli, Mbarka Bouaida, Nabila Rmili, Zaina Chahim, Meryem Rmili, Fatima Khayr, Asmaa Rhlalou, Hassan Filali, Hassan Ben Omar, Mohamed El Amine Hormatallah, Mohamed Ayach, Marouane Chbaatou, Hassan Oukacha, Kamal Sabri, Mohyi Eddine Hajjaj (Front de l’action politique amazigh), Wafae Jamali (secrétaire général du chef du gouvernement), Mohamed Boudrika (ex-president du Raja), Chafik Benkirane.

Les ministres ès qualités: Nadia Fettah Alaoui (Finances), Mustapha Baitas (Relations avec le Parlement), Mohamed Sadiki (Agriculture), Chakib Benmoussa (Education), Fatim-Zahra Ammor (Tourisme), Mohcine Jazouli (Investissements).

Les présidents des groupes parlementaires: Mohamed Ghiyat (Chambre des représentants) et Mohamed Bakouri (Chambre des conseillers).

Le président de Fédération des jeunes (Lahcen Saâdi).

La présidente de la Fédération des femmes (Amina Benkhadra).