Gouvernance: 200 hauts dirigeants sous la loupe de l’Agence nationale des participations de l’Etat

C’est une petite révolution dans le secteur des établissements publics: l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE) a lancé cette semaine son dispositif de pilotage de la performance des établissements et entreprises publics.

Plus de 200 responsables d’entités publiques se retrouveront ainsi sous le contrôle de l’agence, grâce à ce nouveau dispositif.

Selon Assabah de ce mercredi 9 octobre, ce lancement intervient dans le cadre de l’optimisation du mode d’intervention de l’ANGSPE, et la gestion stratégique des établissements et entreprises publics, et surtout le suivi de leur performance, constituent l’une des bases de la réforme de fond souhaitée pour le secteur public.

Cette réforme intervient d’ailleurs dans le cadre d’orientations royales, formulées lors du discours du Trône et du discours du Roi Mohammed VI devant le Parlement, en 2020.

Assabah relaie aussi que dans un communiqué, l’agence explique que le socle de la réforme profonde du secteur des établissements et entreprises publics telle que prévue dans le cadre de la loi 50-21 est la mise en place d’un dispositif de pilotage de la performance de ces entités.

De plus, l’article 5 de la loi instaurant l’ANGSPE attribue à cette dernière la mission de «veiller aux intérêts patrimoniaux de l’État actionnaire, de gérer les participations de l’État et d’assurer le suivi et l’appréciation des performances des établissements et entreprises publics».

Assabah, relayant le communiqué de l’agence, indique que les orientations stratégiques de la politique actionnariale de l’État, adoptées en Conseil des ministres le 1er juin 2024, ont confirmé cette disposition.

La septième de ces orientations met en effet l’accent sur la nécessité de «renforcer le rôle exemplaire des établissements et entreprises publics en matière de gouvernance et de performance», ce qui passe par l’instauration d’une gestion active du portefeuille public, visant une valorisation optimale des actifs matériels et immatériels, ainsi qu’une amélioration des performances des établissements et entreprises publics.

Le quotidien explique que le nouveau dispositif instauré par l’ANGSPE permettra d’instaurer une architecture de pilotage globale de son périmètre, et de normaliser le dispositif et les outils de mesure de la performance financière et opérationnelle.

Il est en outre question de renforcer le dialogue de gestion entre l’agence et les entités concernées, tout en promouvant la culture de performance au sein de son portefeuille.