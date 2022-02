© Copyright : Le360 (photomontage)

Le Maroc et le Qatar ont signé ce lundi 7 février 2022 à Doha, six accords et mémorandums d'entente dans différents secteurs à l'occasion de la tenue dans la capitale qatarie de la huitième session de la Haute commission mixte.

Ces accords, signés lors d'une rencontre présidée par le Premier ministre qatari et ministre de l'Intérieur Cheikh Khalid Bin Khalifa Al Thani, et le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, concernent des mémorandums d’entente sur la coopération dans les domaines des Habous et des Affaires islamiques, le Tourisme et des Activités commerciales entre l'État du Qatar et le Royaume du Maroc, ainsi que le contrôle financier entre le Bureau d'audit de l’État du Qatar et la Cour des comptes marocaine.

Les accords signés concernent également le cinquième programme exécutif de l'accord de coopération culturelle et artistique (2022-2025), le troisième programme exécutif dans le domaine de la jeunesse (2023-2024) ainsi que le second programme exécutif de coopération dans le domaine des Sports (2022-2023).

Au cours de cette session, reportée en raison des conditions sanitaires imposées par le Covid-19, les délégations des deux pays entendent explorer de nouvelles voies pour développer les relations entre l'Etat du Qatar et le Royaume du Maroc, traduisant ainsi la volonté des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, l’Emir du Qatar, de répondre aux aspirations des deux peuples frères.

La délégation marocaine, qui a pris part à cette rencontre, comprend le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, ainsi que l'ambassadeur du Royaume à Doha, Mohamed Setri.

Quant à la délégation qatarie, elle est composée du ministre des Awqaf et des Affaires islamiques, Ghanem Bin Shaheen Al-Ghanem, le ministre de la Culture, Abdul Rahman Bin Hamad Al Thani, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Salah bin Ghanem Al-Ali, le président de l'Autorité du tourisme du Qatar et du Bureau d'audit de l’État du Qatar, Abdul Aziz Muhammad Al-Emadi.

La réunion préparatoire des travaux de la huitième session de la commission s'est tenue hier, dimanche 6 février 2022 au siège du ministère qatari des Affaires étrangères à Doha, de hauts responsables des deux pays y ont pris part.

Cette réunion a été présidée, côté qatari, par le directeur du département des affaires arabes au ministère des Affaires étrangères, Nayef bin Abdullah Al-Emadi, et côté marocain par le directeur du Machreq, du Golfe et des organisations arabes et islamiques, Fouad Akhrif, en présence de représentants gouvernementaux des deux pays.