Kiosque360. Le discours prononcé par le Roi Mohammed VI, vendredi, à l'ouverture de la nouvelle session parlementaire a défini les bases fondamentales pour une meilleure mise en œuvre du nouveau modèle de développement.

Le discours royal prononcé à l’occasion de l’ouverture de l’actuelle législature est à la fois clair, opérationnel et riche en enseignements. Son contenu est articulé en trois dimensions qui vont encadrer la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, écrit le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son numéro du lundi 11 octobre.

Après avoir salué les conditions exemplaires dans lesquelles se sont déroulées les différentes étapes du récent processus électoral, mettant en avant la participation en masse des populations des provinces sahariennes, le discours affirme que le Maroc entre dans une phase nouvelle. Laquelle phase requiert une opiniâtre vigilance et un engagement absolu. Cela d'autant plus que le dernier scrutin a consacré la victoire du choix démocratique fait par le Royaume.

Ainsi, poursuit le quotidien, le discours royal a mis l'accent sur une vision ambitieuse et volontariste de poursuivre le processus de développement et relever les défis extérieurs. Le Souverain trace, en effet, une feuille de route pour l’action gouvernementale et parlementaire portant sur trois volets primordiaux.

Le premier a mis en avant la souveraineté nationale qu’elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autre et dont la préservation est au centre de la sécurité stratégique du pays. En ce sens, le Roi a appelé a la création d’un dispositif national intégré ayant pour objet la réserve stratégique des produits de première nécessité, notamment alimentaires.

Le deuxième volet, relève Al Ahdath Al Maghribia, porte sur la gestion de la crise pandémique et la poursuite de la revitalisation de l’économie nationale après que l'État s’est acquitté de son devoir de satisfaire les citoyens en temps de crise sanitaire qui a impacté un pan de secteurs économiques. Quant au troisième volet, il met en avant l’opérationnalisation du modèle de développement et le lancement d’une panoplie de réformes et de projets intégrés.

En définitive, le discours prononcé par le Roi Mohammed VI, vendredi dernier, à l'ouverture de la nouvelle session parlementaire a défini les bases fondamentales pour une meilleure mise en œuvre du nouveau modèle de développement(NMD). Le Souverain a tenu à souligner que le NMD constitue un cadre efficace pour la promotion du développement escompté. C'est pourquoi une relation de complémentarité doit être établie entre celui-ci et l'action du gouvernement et du Parlement. Et ce, afin d'élaborer les meilleurs mécanismes pour activer les programmes de développement et aller de l'avant dans la mise en œuvre des grands chantiers.

Il a également rappelé les perspectives de croissance de l'économie nationale. Le discours royal a souligné que ces indicateurs portent à l’optimisme et grâce aux mesures adoptées, il est attendu qu’en 2021, le Maroc réalise un taux de croissance supérieur à 5,5%, le meilleur de sa région et de l’Afrique. De même que cette année, il est prévu que le secteur primaire enregistre un taux remarquable de plus de 17%.

Le discours royal a, en outre, abordé les mécanismes de travail du gouvernement et la nécessité de relever les grands défis en adoptant une stratégie intégrée et ambitieuse. Le Roi a appelé, à ce propos, le gouvernement et le Parlement à travailler ensemble non seulement pour parachever les projets de développement en cours, mais également pour renforcer la position du Maroc sur la scène internationale, défendre les intérêts supérieurs du Royaume et faire face aux menaces qui affectent la souveraineté nationale.