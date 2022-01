© Copyright : DR

Le projet de nouvelle zone d’activité économique d’Assilah rencontre toujours des entraves retardant sa mise en œuvre. En effet, le processus de réalisation de cette nouvelle infrastructure structurante dans la région vient d’être de nouveau retardé lors d’une session extraordinaire tenue par le conseil communal de la ville d’Assilah, à la demande du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Ainsi, les élus, qui ont reporté l’examen de ce point lors de la session du mois de décembre, prétextant que la convention de partenariat relative à ce projet était rédigée en langue française, ont également opté pour le report lors de la session extraordinaire. Cette fois, ils ont justifié la décision du report par le fait que la première tranche du projet n’était pas entièrement achevée, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 8 et 9 janvier.



Par ce nouveau report, la nouvelle zone d’activité économique, située dans le périmètre urbain, à proximité de la route nationale RN1 reliant Tanger à Rabat, ne sera pas opérationnelle dans les délais. Ce qui retarde l’espoir de la population, dont la majorité des revenus dépend principalement du secteur de la pêche et du tourisme saisonnier.



La première tranche de ce projet, rappelle le quotidien, prévoit de consacrer une superficie de 13 hectares à la construction de 47 lots, d’une superficie allant de 700 m² à 5.000 m² destinée à l’agro-industrie, aux industries textile et cuir, aux industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques, aux industries chimiques et para-chimiques et aux activités artisanales.



La réalisation de cette nouvelle zone d’activité économique s’inscrit dans le cadre des projets de développement structurants lancés dans la ville. Elle est intervenue après la construction de la nouvelle rocade d’Assilah, d’une longueur de 2,5 km. Celle-ci, ajoute le quotidien, a permis de décongestionner le trafic routier, notamment pendant la saison estivale. Cette rocade, qui comporte également les travaux d’aménagement paysager et des canaux d’évacuation des eaux pluviales ainsi que l’éclairage public sur le site, fait partie d’une série d’infrastructures routières réalisées ou en cours de réalisation à la périphérie de la ville, dont celles relatives aux tronçons à proximité de l’autoroute (Asilah-Tanger) ou menant vers la ville de Larache.