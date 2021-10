© Copyright : DR

Kiosque360. Les médias espagnols ont rapporté les déclarations de plusieurs responsables de l’armée exprimant leur agacement après la publication, par Barid-Al Maghrib, d’un timbre-poste commémorant le centenaire de la bataille d'Anoual.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 29 octobre, que plusieurs médias ont révélé que des responsables militaires espagnols ont qualifié l’illustration de timbre-poste de «regrettable» car dans cette bataille, des milliers d’Espagnols ont trouvé la mort.

Le journal El Espagnol souligne que ce timbre a provoqué un malaise au sein de l’armée, les Espagnols n’ayant pas oublié la résistance du héros rifain Abdelkrim El Khattabi. Un colonel espagnol a déclaré, au même journal, qu’il ne faut pas être un expert pour comprendre qu’il s’agit d’une allusion au tableau du peintre Santiago Apostol montrant une figure légendaire de la Reconquista sur son cheval et brandissant une épée.

Le quotidien Assabah rapporte que la ressemblance est flagrante. On voit Abdelkrim El Khattabi sur son cheval devant des soldats agenouillés et apeurés l’implorant de les épargner. D’autres médias ont indiqué que cette commémoration a valu à l’Espagne plus de 10.000 morts et l’effondrement du commandement de la ville occupée de Melilla. La défaite demeure si ancrée dans l’esprit des Espagnols que certains ont essayé, à maintes reprises, de falsifier l’histoire en essayant de donner un caractère séparatiste à la résistance des Rifains.

C’est ainsi qu’un expert militaire espagnol a renouvelé ces accusations en déclarant qu’Abdelkrim El Khattabi ne défendait pas les intérêts du royaume mais qu’il cherchait à s’en séparer. Une source marocaine a démenti ces allégations car, dit-elle, Abdelkrim Kahttabi soutenait la monarchie puisqu’à cette époque, les imams, dans les mosquées, ont continué à élever des prières pour le roi Mohammed V.

Le journal El Espagnol a indiqué que le Maroc et l’Espagne ont déclaré, à maintes reprises, qu’ils ne commémoreraient pas l’anniversaire de la bataille d’Anoual. Sauf, poursuit-il, que les Archives du Maroc ont organisé une exposition sur ce sujet, tout comme l’institut des études historiques et militaires, sans oublier la publication des livres et la tenue des conférences.